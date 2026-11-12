Ca sĩ Siu Black tái xuất đầy năng lượng sau thời gian điều trị suy thận

(VTC News) -

Tối 11/11, ca sĩ Siu Black trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi tiệc của Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Minh Châu. Đây cũng là lần hiếm hoi giọng ca “Ly cà phê Ban Mê” xuất hiện trước truyền thông sau thời gian điều trị bệnh suy thận.

Trên sân khấu, Siu Black trông tràn đầy năng lượng. Dù việc đi lại có phần khó khăn hơn trước, nữ ca sĩ vẫn đầy máu lửa khi thể hiện những ca khúc trên sân khấu. Nhiều người nhận xét rằng họ không ngờ chị vẫn giữ được giọng hát đầy nội lực như vậy sau khi trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Ca sĩ Siu Black trở lại sân khấu sau thời gian điều trị bệnh.

Siu Black tiết lộ rằng gần một năm qua, do ảnh hưởng của các bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, đặc biệt là tình trạng suy thận, chị phải điều trị định kỳ. Sức khỏe giảm sút khiến nữ ca sĩ không thể đi diễn xa. Tuy nhiên, tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã tiếp thêm động lực để Siu Black trở lại sân khấu.

Hồi tháng 10/2025, thông tin Siu Black phải nhập viện cấp cứu khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nữ nghệ sĩ mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, kèm nhiều biến chứng như suy tim, đái tháo đường và viêm phổi nặng.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của Siu Black dần chuyển biến khả quan. Chị thỉnh thoảng góp mặt trong một số chương trình, sự kiện âm nhạc, song tần suất biểu diễn đã giảm đáng kể. Trên trang cá nhân, Siu Black vẫn duy trì kết nối với âm nhạc qua những đoạn clip hát ngẫu hứng, đồng thời tích cực tương tác với khán giả.

Giọng hát nội lực của Siu Black sau thời gian điều trị bệnh.

Là người mời Siu Black đến với đêm nhạc, ca sĩ Nguyên Vũ cho biết đàn chị hiện vẫn còn hơi yếu. Anh bày tỏ mong muốn Siu Black giữ gìn sức khỏe và nhận lời đi hát trở lại nhiều hơn để có thêm nguồn thu nhập, ổn định kinh tế. Anh nhận xét rằng dù thể trạng bên ngoài có phần mệt mỏi, nội lực của Siu Black vẫn rất mạnh mẽ, rằng ngay khi bước lên sân khấu đêm tiệc, Siu Black hát máu lửa đến mức dàn âm thanh của chương trình “chịu không nổi”, loa liên tục bị hú như muốn vỡ.

Đồng hành với Siu Black tại sự kiện này có ca sĩ Phương Thanh. Họ từng có mối quan hệ tri kỷ, sau đó là mâu thuẫn kéo dài gần một thập kỷ. Ca sĩ Nguyên Vũ xác nhận anh chính là người chủ động kết nối để họ trở lại đứng chung sân khấu. Khi được mời tham gia sự kiện, cả hai đều vui vẻ nhận lời ngay, thu xếp lịch trình và không đặt nặng chuyện cát-sê.

Siu Black và Phương Thanh ngày càng thân thiết.

Hiện tại, Phương Thanh và Siu Black đã trở lại thân thiết và ngày càng thấu hiểu nhau. Trước giờ diễn ra sự kiện, Phương Thanh đi đón Siu Black đến địa điểm tổ chức. Trên sân khấu, hai người song ca bài Ly cà phê Ban Mê một cách đầy bùng nổ.