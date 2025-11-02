Ca sĩ Siu Black: Tôi chưa được khỏe, vẫn rất mệt

Sáng 2/11, trong cuộc trò chuyện ngắn gọn qua điện thoại ngay sau khi được xuất viện về nhà tại Kon Tum, ca sĩ Siu Black nói sức khỏe vẫn chưa ổn định.

"Nói chung là tôi chưa được khỏe, đang rất mệt", họa mi núi rừng nói. Chị cho biết đang tuân thủ thực đơn do chồng - ông Nguyễn Đức Hùng chuẩn bị và xin phép chưa tiện chia sẻ thêm. Đây là lần đầu nữ ca sĩ lên tiếng trực tiếp sau biến cố về sức khỏe.

Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, Siu Black sẽ trở về nhà bồi bổ sức khỏe khoảng 1 tháng. Chị dự định trở lại ca hát vào đầu tháng 12.

Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Tư liệu

Thông tin về tình trạng sức khỏe của Siu Black khiến làng giải trí xôn xao những ngày qua. Ca sĩ được đưa vào nhập viện tại Kon Tum sau khi ngất xỉu tại nhà riêng. Sáng 27/10, người nhà xin chuyển Siu Black về Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để điều trị tốt hơn.

Chị nhập viện với dấu hiệu suy hô hấp cấp trên nền viêm phổi, tràn dịch đa màng, suy tim, thiếu máu cục bộ. Bên cạnh đó, ca sĩ còn có bệnh nền tiểu đường.

Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của Siu Black đã có những chuyển biến rõ rệt. Chị dần tỉnh táo, có thể trò chuyện bình thường, ăn uống, đi lại và tự tắm rửa mà không cần hỗ trợ.

Trong thời gian nhập viện, Siu Black vướng phải tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội. Một số nguồn tin giả mạo khẳng định gia đình phải kêu gọi quyên góp để chữa bệnh cho nữ ca sĩ.

Siu Black, 58 tuổi là người dân tộc Ba Na từng ra mắt các album Ly cà phê ban mê (1999), Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K'Bing ơi (2011). Nữ ca sĩ cũng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The winner is, Rock Việt.

Siu Black từng tham gia bộ phim: Huyền thoại bất tử, Giọt đắng, Dốc sương mù, Cầu vồng sau mưa, Giải cứu thần chết. Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng.

Cuộc hôn nhân của Siu Black và Nguyễn Đức Hùng từng tan vỡ năm 2009. Trong thời gian xa nhau, ca sĩ nuôi con một mình còn chồng cũ tái hôn nhưng không hạnh phúc.

Số phận đưa đẩy cả hai tìm về nhau năm 2019 và chính thức kết hôn lần hai tại nhà thờ vào tháng 9/2023. Hai con trai của họ là Nguyễn Siu Mạnh và Nguyễn Siu Hiếu.