Ca sĩ Siu Black xuất viện sau 5 ngày nhập viện cấp cứu

(VTC News) -

Trưa 1/11, ca sĩ Siu Black được Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho xuất viện sau 5 ngày điều trị bệnh. "Hoạ mi núi rừng" khiến khán giả yên tâm khi xuất hiện với vẻ tươi tắn, tinh thần ổn định.

Nữ ca sĩ và gia đình gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng đã tận tình chăm sóc trong suốt thời gian nằm viện.

"Suốt những ngày điều trị, tôi cảm nhận được sự tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của mọi người, tôi đã hồi phục nhanh chóng hơn mong đợi", chị nói.

Siu Black được xuất viện vào trưa 1/11.

Theo BS CKII Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ngay khi nhập viện, ca sĩ Siu Black được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp.

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ được theo dõi sát sao, đồng thời nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế.Trước đó, ngày 27/10, thông tin ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch khiến nhiều người lo lắng. Đại diện gia đình cho biết, sau một tuần cấp cứu nhưng sức khỏe không cải thiện, nữ ca sĩ được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và phải theo dõi đặc biệt tại phòng hồi sức tích cực.

Các bác sĩ đã tập trung xử lý tình trạng tràn dịch màng tim và phổi – biến chứng có thể đe dọa tính mạng “họa mi núi rừng”.

Nữ ca sĩ gây lo lắng khi nhập viên trong tình trạng nguy kịch.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum. Với giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực theo phong cách rock, chị nhanh chóng nổi tiếng từ những năm 1990 qua các bản hit như Ly cà phê Ban Mê, Và ta đã thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên...

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Siu Black nặng khoảng 72 kg và thường xuyên đối mặt với các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, tiểu đường, thấp khớp. Năm 2019, chị quyết tâm thay đổi lối sống, thực hiện chế độ ăn uống và luyện tập theo hướng dẫn của bác sĩ, giảm được 20 kg và cải thiện rõ rệt thể trạng.

Đến năm 2024, “họa mi núi rừng” từng chia sẻ mình vẫn đang điều trị tiểu đường và gặp một số biến chứng về thận. Khi đó, trước tin đồn phải nhập viện, chị trấn an người hâm mộ rằng sức khỏe tạm ổn và đang nghỉ dưỡng tại Kon Tum.

Những năm gần đây, Siu Black ít xuất hiện trên sân khấu, dành thời gian cho cuộc sống yên bình ở quê nhà. Thi thoảng, chị vẫn góp mặt trong các chương trình âm nhạc cộng đồng và giao lưu với khán giả thân thiết.