Ca sĩ Siu Black sắc mặt nhợt nhạt, bán đồ ăn online kiếm thêm thu nhập

Siu Black hướng dẫn làm món cà đắng xào cá hấp.

Ca sĩ Siu Black cùng một người em thân thiết cùng mở một bếp ăn bán qua mạng, ngoài kiếm thêm thu nhập còn mong muốn góp phần quảng bá ẩm thực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Chị vốn không giỏi bếp núc, ban đầu còn lóng ngóng nhưng làm nhiều cũng dần quen tay rồi thành thạo. Chị cũng tự nhận không rành công nghệ, việc bán hàng qua mạng phải nhờ người em phụ trách.

Trong video mới nhất, Siu Black hướng dẫn làm món cà đắng Tây Nguyên xào với cá hấp và củ nén. Giai đoạn này, chị sẽ ưu tiên các món đơn giản, dễ làm.

Ca sĩ cho biết khách hàng chủ yếu là người hâm mộ lâu năm; ngoài ra còn có khán giả ở các vùng miền khác muốn thử đặc sản Tây Nguyên. Chị ưu tiên các món ngon chỉ có ở buôn làng, sử dụng nguyên liệu và gia vị độc đáo.

Trước đó, chị đã thử đăng tải một số clip chia sẻ công thức nấu ăn, nhất là những món đặc trưng của đồng bào Ba Na, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Điều này khiến “Họa mi núi rừng” có động lực mở bếp ăn online.

Bên cạnh đó, việc bán đồ ăn qua mạng phù hợp với tình trạng sức khỏe của Siu Black. Ngày trước, khi còn khỏe, ca sĩ từng tự tay nuôi heo, có lúc nuôi hơn 40 con. Song mấy năm nay, ở tuổi U60, chị mắc nhiều bệnh như tiểu đường, tim và thận dẫn đến thể trạng suy yếu. Khoảng 1 năm nay, do phải chạy thận định kỳ nên chị ít nhận đi diễn xa.

Do đó, Siu Black hài lòng khi công việc nấu ăn vừa mang đến niềm vui, vừa giúp chị cải thiện thu nhập, phần nào trang trải cuộc sống và chi phí chữa bệnh. Mỗi ngày, chị duy trì thói quen vào bếp nấu nướng, quay video và tư vấn sản phẩm cho khán giả dù lượng đơn hiện chưa nhiều.