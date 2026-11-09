Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 'toát mồ hôi' vì độ kỹ tính của Hồng Đào

(VTC News) -

Chiều 9/11, phim điện ảnh Ngày con còn mẹ đã có buổi chiếu sớm dành cho truyền thông. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau 2 năm.

Chia sẻ về cơ duyên mời Hồng Đào và Phương Anh Đào - hai tên tuổi sáng giá của làng phim Việt tham gia bộ phim, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hào hứng tiết lộ đây chính là hai lựa chọn đầu tiên của ê-kíp ngay từ khi kịch bản thành hình. Tuy nhiên, hành trình nhận được cái gật đầu của hai nữ diễn viên lại khiến nam đạo diễn không ít lần “toát mồ hôi” bởi sự khó tính và trách nhiệm nghề nghiệp của họ.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dí dỏm tiết lộ cảm thấy hơi sợ khi làm việc với cả hai. Bản thân anh từng làm việc với nhiều ngôi sao, nhưng nghe về sự khó tính của Phương Anh Đào và Hồng Đào trong việc nhận lời đóng phim, anh thấy áp lực khủng khiếp. Sau đó, cả hai cũng tham gia vào khâu sửa kịch bản đến khi hài lòng mới chịu ký hợp đồng.

“Tôi thực sự cảm ơn Phương Anh Đào và chị Hồng Đào. Chính nhờ sự trì hoãn chỉnh sửa kịch bản kỹ lưỡng như vậy, đến ngày hôm nay chúng ta mới có một kịch bản đầy cảm xúc. Quá trình làm việc, chị Hồng Đào góp ý rất nhiều, đưa cả những tâm sự với con gái vào để nhân vật hay hơn, câu chuyện sâu sắc hơn. Phương Anh Đào cũng vậy, đóng góp rất nhiều trải nghiệm gia đình vào cấu trúc kịch bản”, anh tiết lộ.

Nhờ sự kỹ lưỡng ngay từ khâu tiền kỳ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tự nhận bản thân trải qua những ngày quay “thảnh thơi” trên phim trường: “Tôi hoàn toàn khỏe khoắn, cứ để diễn viên thể hiện trọn vẹn cảm xúc. Có những phân đoạn dựng lên phim chỉ lấy 3 phút, nhưng tôi để chị Hồng Đào và Phương Anh Đào diễn liên tục 9 phút thoải mái. Cả hai người đều có nguyên tắc không tin vào nhân vật, không đủ cảm xúc thì không diễn”.

Trước câu hỏi về áp lực cạnh tranh khi phòng vé Việt chuẩn bị bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt với hàng loạt dự án quy mô, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thể hiện sự bình thản và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh “chữa lành” của tác phẩm.

Theo anh, trong thời điểm màn ảnh ngập tràn những tác phẩm bom tấn hoành tráng, sự xuất hiện của một bộ phim gia đình dung dị chen vào giữa là một điều may mắn.

“Hy vọng khán giả sau khi thưởng thức nhiều ‘sơn hào hải vị’ sẽ tìm thấy sự ngon miệng, ấm cúng khi trở về thưởng thức một bữa cơm nhà”, anh nói thêm.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và dàn diễn viên chính của phim.

Trở lại với điện ảnh ở độ tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím - một người mẹ chịu nhiều tổn thương, dồn nén và mang trĩu nặng âu lo cho con cái. Nữ nghệ sĩ bộc bạch, tuổi tác của nhân vật trùng khớp với tuổi đời thực tế của mình ngoài đời. Những thăng trầm đời sống, đặc biệt là biến cố bạo bệnh từng trải qua, đã trở thành nguồn tư liệu xúc cảm đắt giá giúp cô hòa nhập trọn vẹn vào nhân vật.

“Tôi từng trải qua những biến cố sức khỏe. Trong phim có những phân đoạn tôi mang lại ký ức, kinh nghiệm từng trải của bản thân - thứ kinh nghiệm bệnh tật tôi mong không ai phải trải qua để thể hiện nhân vật”, nghệ sĩ tiết lộ.

Về phía Phương Anh Đào, sau mối duyên “mẹ chồng hụt - con dâu hụt” từng gây sốt phòng vé, nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi được chính thức trở thành con gái của nghệ sĩ Hồng Đào trên màn ảnh. Theo cô, điều cô ấn tượng nhất ở Hồng Đào chính là nguồn năng lượng dồi dào và đầy chuyên nghiệp.

Ngày con còn mẹ thuộc thể loại tâm lý gia đình, quy tụ dàn diễn viên như Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo, Huy Anh... Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 11/11/2026.