Bà Kim ghê gớm gây sốt phim giờ vàng: Diễn viên chuyên trị vai ghê gớm

(VTC News) -

Không phải tuyến nhân vật chính, bà Kim do diễn viên Lệ Mỹ đảm nhận là một trong những nhân vật gây chú ý của bộ phim Căn nhà không mái che đang phát sóng trên VTV3. Hình ảnh người phụ nữ bán thịt có tính cách nóng nảy, ghen tuông và sẵn sàng làm lớn chuyện mỗi khi nghi ngờ chồng khiến khán giả thích thú.

Trong phim, bà Kim là vợ lão Đinh (Jimmi Khánh), người đàn ông thường xuyên có ý ve vãn Hạnh (Huyền Lizzie). Biết chồng có biểu hiện không đứng đắn với người phụ nữ khác, bà Kim nhiều lần tìm đến gây sự, khiến cuộc sống của những người xung quanh bị đảo lộn.

Bà Kim do diễn viên Lệ Mỹ thủ vai gây sốt phim giờ vàng.

Ngay từ những tập đầu, nhân vật này đã bộc lộ tính cách dữ dằn. Khi nghe chuyện chồng mang tiền đến giúp Hạnh, bà Kim lập tức cho rằng cô bán rau có ý ve vãn chồng mình. Không cần tìm hiểu rõ sự tình, bà kéo người đến chợ gây chuyện, phá sạp rau, thậm chí dùng dao băm thủng lốp xe của Hạnh.

Trước thái độ vô lý của bà Kim, Hạnh kiên quyết bảo vệ danh dự của mình. Con gái cô là Thơ (Thu Hà Ceri) sau đó cũng tìm đến tận quầy thịt của bà Kim để giải quyết khoản nợ, yêu cầu người phụ nữ này bồi thường 250.000 đồng tiền rau và lốp xe bị phá hỏng.

Những màn đối đáp giữa bà Kim với mẹ con Hạnh tạo nên màu sắc hài hước nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Nhân vật càng xuất hiện càng cho thấy sự đanh đá, thích áp đặt và ghen tuông có phần mù quáng.

Màn đánh ghen với Tươi gây sốt

Ở những tập gần đây, bà Kim tiếp tục trở thành tâm điểm khi phát hiện chồng có liên quan đến cô Tươi bán bánh rán (Trang Moon).

Chuyện bắt đầu khi Tươi công khai bày tỏ tình cảm với Toản (Duy Hưng). Biết Tươi thích người đàn ông góa vợ này, lão Đinh mách nước cho cô cách giữ chân Toản. Tươi sau đó tổ chức một bữa nhậu, tìm cách chuốc Toản say để anh không thể rời đi.

Tuy nhiên, kế hoạch không thành công do Sĩ - người em thân thiết của Toản - kịp thời xuất hiện đưa anh về. Khi bị Toản chất vấn, Tươi hoảng sợ và tiết lộ lão Đinh chính là người đứng sau bày trò.

Để trả đũa, Toản cùng Sĩ nghĩ ra kế hoạch khiến lão Đinh và Tươi rơi vào tình huống khó xử. Sĩ làm giả thư hẹn, một bức mang danh Hạnh gửi cho lão Đinh, bức còn lại mang danh Toản gửi cho Tươi, cùng hẹn đến một nhà nghỉ.

Hậu trường cảnh đánh ghen của bà Kim trước cửa nhà Hạnh.

Không có Hạnh và Toản như mong đợi, lão Đinh và Tươi bị bắt gặp ở cùng một địa điểm. Sự xuất hiện bất ngờ của bà Kim khiến tình huống trở nên hỗn loạn. Người phụ nữ này không để chồng và Tươi có cơ hội giải thích, lập tức trút cơn ghen lên cả hai.

Sau vụ việc, bà Kim còn công khai quy kết Tươi là người cướp chồng, khiến cô bán bánh rán đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh. Tình huống trớ trêu tiếp tục lặp lại khi Tươi đến nhà Toản để tìm hiểu sự việc, còn lão Đinh cũng muốn gặp Hạnh. Hai người vô tình chạm mặt nhau ở cổng nhà. Bà Kim một lần nữa xuất hiện, đẩy Tươi ngã xuống ruộng, khiến cô lấm lem từ đầu đến chân. Sau đó, Hạnh và các con lại là những người giúp Tươi đứng dậy, đưa cô vào nhà thay quần áo.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự thích thú đặc biệt đối với màn tung hứng của hai nữ diễn viên, đặc biệt là biểu cảm và cách nhập vai tự nhiên của Lệ Mỹ.

“Công nhận cô áo xanh diễn đỉnh thật. Từ ánh mắt, giọng nói đến cử chỉ đều ra dáng bà vợ ghen tuông”, “Lệ Mỹ đóng vai này quá hợp. Cứ bà Kim xuất hiện là y như rằng có chuyện để xem”, “Không cần thoại nhiều, chỉ nhìn biểu cảm của bà Kim đã thấy sợ rồi. Diễn như không diễn”, “Phim có dàn diễn viên phụ chất lượng thật. Lệ Mỹ với Trang Moon diễn cuốn chẳng kém gì tuyến nhân vật chính”... là bình luận của nhiều khán giả.

Sở trường diễn vai đanh đá

Bà Kim không phải là vai phụ nữ ghê gớm, đanh đá đầu tiên mà Lệ Mỹ đảm nhận. Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với những vai tương tự trong Những cô gái trong thành phố, Về nhà đi con, Quỳnh búp bê, 11 tháng 5 ngày, Đấu trí...

Lệ Mỹ từng chia sẻ rằng chị khá quen thuộc với việc được đạo diễn giao nhân vật cá tính mạnh, thường xuyên cãi vã, đánh ghen hoặc gây rắc rối cho những người xung quanh.

Diễn viên Lệ Mỹ.

Dù 10 vai diễn chị đảm nhận thì có tới 9 vai bị khán giả ghét, Lệ Mỹ không xem đó là áp lực mà coi là dấu ấn riêng của bản thân. Theo chị, việc khán giả nhớ đến mình qua những vai đanh đá, ghê gớm là sự ghi nhận cho nỗ lực diễn xuất.

Diễn viên Lệ Mỹ sinh năm 1978, quê Hà Nam, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Chị từng được NSƯT Lê Chức nhận vào Nhà hát Cải lương Trung ương trước khi hoạt động với vai trò diễn viên tự do, tham gia sân khấu hài và phim truyền hình.

Lệ Mỹ cho biết tính cách ngoài đời của chị hoàn toàn khác với những nhân vật đanh đá, ghê gớm trên màn ảnh. Để hóa thân chân thực vào các vai diễn này, chị thường quan sát những người mình từng gặp gỡ, tiếp xúc trong cuộc sống. Từ cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ đến thái độ của họ đều được chị ghi nhớ, chọn lọc và vận dụng vào nhân vật.