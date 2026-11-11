Cuộc sống sau 7 năm ly hôn của nữ diễn viên 'đắt show' nhất màn ảnh Việt

(VTC News) -

Ở tuổi 64, Hồng Đào khiến khán giả phải bất ngờ khi liên tục tham gia các dự án điện ảnh Việt, thậm chí là vươn tầm quốc tế. Tính riêng năm 2026, Hồng Đào xuất hiện trong 5 dự án điện ảnh. Điều đặc biệt là các tác phẩm trải dài ở nhiều dạng khác nhau, từ lồng tiếng phim, điện ảnh Việt đến dự án Tazza 4: The Song of Beelzebub của Hàn Quốc.

Chính bởi lý do đó, nghệ sĩ sinh năm 1962 được gọi là “nữ diễn viên đắt show nhất màn ảnh Việt” thời điểm hiện tại.

Hồng Đào là nữ diễn viên “đắt show” nhất màn ảnh Việt hiện nay.

Trước khi trở lại mạnh mẽ trên màn ảnh rộng, Hồng Đào từng trải qua một khoảng thời gian vắng bóng vì biến cố hôn nhân. Năm 2019, chị và nghệ sĩ Quang Minh xác nhận đã ly hôn sau 24 năm chung sống.

Trải qua biến cố, Hồng Đào dần lấy lại sự lạc quan, vui vẻ. Chị tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng mẹ ruột và 2 cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân, Sophia Minh Châu. Ngôi nhà của diễn viên Hồng Đào đẹp như resort, có bể bơi ở sân sau, xung quanh được trồng nhiều loài hoa, rau xanh và cây ăn trái.

Sau 7 năm ly hôn, Hồng Đào chưa từng công khai nhắc đến chồng cũ cũng như câu chuyện tan vỡ. Nữ nghệ sĩ tập trung làm nghệ thuật. Nữ diễn viên tự hào khi 2 con đều trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.

Hai cô con gái chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hồng Đào.

Năm 2023, Hồng Đào từng đối diện sự cố nghiêm trọng về sức khỏe. Chị đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ ở Mỹ, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Hiện tại, sức khoẻ của nữ nghệ sĩ đã ổn định, tinh thần khỏe mạnh để tự do làm công việc yêu thích. Thời gian qua, chị thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để đóng phim, kết hợp thăm người thân, du lịch.

Dù bận rộn, Hồng Đào duy trì lối sống khoa học, ăn uống kỹ lưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ. Nghệ sĩ cũng giữ thói quen tập thể dục đều đặn 1-2 tiếng mỗi ngày, kết hợp tinh thần lạc quan, vui vẻ tận hưởng tuổi xế chiều.

Trải qua chuyện tan vỡ, Hồng Đào ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời. Nữ nghệ sĩ tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công.

Thời gian qua, Hồng Đào từng phải lên tiếng đính chính tin đồn tái hôn ở tuổi U70. Nữ diễn viên hài hước nhận mình là “bom nổ chậm”, đồng thời cho biết bản thân “chưa gả cho ai được”.

Trước những tin đồn không đúng về mình, nghệ sĩ chọn tâm thế lạc quan khi đón nhận: “Mọi người đều mong mình được hạnh phúc. Hồng Đào cảm ơn thật nhiều tình cảm này, hiện mình thật sự vui vẻ với hiện tại”.

Hồng Đào tận hưởng cuộc sống vui vẻ sau biến cố hôn nhân.

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Đào đang trải qua giai đoạn đặc biệt của sự nghiệp điện ảnh. Liên tục xuất hiện trong những dự án đáng chú ý khiến nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang nhận phim với tần suất rất cao.

Trong dự án mới nhất Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Hồng Đào tiếp tục đảm nhận vai chính - một người phụ nữ có nhiều biến cố trong cuộc sống. Chia sẻ về vai diễn có độ tuổi gần với mình ngoài đời, nữ nghệ sĩ cho biết đôi khi chị mượn chính những trải nghiệm cá nhân để tìm kiếm cảm xúc cho nhân vật.

Hồng Đào cho biết chị may mắn khi được mời tham gia nhiều dự án với vai người mẹ và có cơ hội lựa chọn. Để tránh lặp lại chính mình, nữ nghệ sĩ cố gắng tìm những nhân vật có tính cách khác biệt, đồng thời trao đổi với đạo diễn để điều chỉnh những chi tiết dễ tạo cảm giác trùng lặp giữa các vai diễn.

Nữ nghệ sĩ tiếp tục có vai diễn ấn tượng trong “Ngày con còn mẹ”.

Từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với PV Báo Điện tử VTC News, Hồng Đào thừa nhận bản thân có công việc để làm ở tuổi này là một niềm hạnh phúc. Khi không có công việc, chị hầu như ở nhà, hạn chế dùng mạng xã hội.

Với nữ nghệ sĩ, hạnh phúc của người nghệ sĩ giai đoạn này là có vai diễn hay, được khán giả đón nhận. Chị luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để đáp lại tình thương, sự mến mộ của công chúng.

“Tôi nghĩ mình đang sống cho chính mình, trân trọng những trải nghiệm giúp bản thân cởi mở và hạnh phúc hơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận được sự sống và niềm vui một cách trọn vẹn nhất”, chị tâm sự.