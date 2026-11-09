Cuộc sống U50 của Quang Lê: Kinh doanh du lịch, độc thân vui vẻ

(VTC News) -

Sinh năm 1979, Quang Lê là một trong những giọng ca bolero ngọt ngào, giàu cảm xúc. Anh ghi dấu ấn qua loạt ca khúc trữ tình như Sầu tím thiệp hồng, Đập vỡ cây đàn, Về đâu mái tóc người thương…

Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Tuy nhiên, những năm qua, người hâm mộ không khỏi thắc mắc khi thấy anh dường như “im hơi lặng tiếng” hơn trên các sân khấu âm nhạc.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, nam ca sĩ đã có những chia sẻ cởi mở về cuộc sống hiện tại.

Rẽ hướng kinh doanh du lịch

Không ra mắt sản phẩm ồ ạt, cũng ít chạy show miệt mài như thời kỳ đỉnh cao, Quang Lê cho biết anh đang tạm nghỉ ngơi để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Những năm qua, anh tập trung cho công ty du lịch mang tên mình; công việc chủ yếu là tổ chức các tour du lịch, đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Quang Lê, điểm thu hút du khách của công ty chính là sự xuất hiện, đồng hành của chính anh. Những tour lớn thường quy tụ khoảng 60 người, thậm chí có những chuyến lên tới 100 người. Công việc này mang lại cho anh một phần thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống khi không nhận show đi hát.

Quang Lê hạn chế đi lưu diễn để tập trung kinh doanh.

Nghệ sĩ gốc Huế bộc bạch rằng công việc ca hát của bất kỳ ai rồi cũng sẽ đến lúc bị chậm lại. Vào thời kỳ hoàng kim của dòng nhạc bolero, anh đi lưu diễn với tần suất rất dày đặc, nhưng hiện tại lịch trình của Quang Lê phần lớn diễn ra ở Việt Nam, lịch biểu diễn ở Mỹ ít hơn hẳn do không thể ở cố định một chỗ để tập trung hoàn toàn cho việc chạy show.

“Nhiều người nghĩ tôi bị mất lửa nghề nhưng không phải, tôi vẫn còn đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, rào cản địa lý và tài chính cũng là lý do để tôi chân nhắc khi nhận show. Hiện tại, tôi thường từ chối những lời mời hát đơn lẻ. Chỉ khi nào có sự kết hợp được từ 2 đến 3 show diễn liên tiếp, tôi sẽ sắp xếp để tham gia”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, yếu tố sức khỏe và tuổi tác cũng được Quang Lê ưu tiên tại thời điểm hiện tại. Ở độ tuổi U50, anh cảm thấy khá mệt trong những chuyến bay đường dài để đi diễn. Vì vậy, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đảm bảo thể lực và giọng hát khi đến nơi biểu diễn.

Nam ca sĩ độc thân giàu có ở tuổi 47.

Về chuyện yêu đương, sau khi trải qua nhiều mối tình, nam ca sĩ vẫn “lẻ bóng”. Quang Lê cho biết anh thoải mái với lựa chọn sống độc thân. Mỗi ngày của anh trôi qua nhanh, thậm chí nhiều anh lúc mải mê công việc tới mức không còn thời gian nghĩ tới yêu đương.

Nam ca sĩ cho biết anh không quá áp lực chuyện kết hôn mà muốn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Sẽ “chơi hết mình” nếu được mời gameshow

Theo Quang Lê, một trong những điều tự hào nhất của anh thời gian qua chính là hành trình giảm cân để bảo vệ sức khỏe và thay đổi ngoại hình. Từng có giai đoạn, cân nặng quá khổ trở thành rào cản tâm lý lớn đối với nam ca sĩ. Anh tâm sự rằng ngày xưa, mỗi lần đi ra ngoài anh đều cảm thấy rất e ngại, thậm chí không dám chụp hình.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê tiết lộ đã giảm được 20kg. Con số này vượt xa những mục tiêu mà anh từng đặt ra trước đó.

“Tôi từng hứa với khán giả Hà Nội rằng khi nào giảm được 10kg sẽ làm liveshow. Sau đó thấy 10kg vẫn chưa đủ nên đã nâng mức hứa lên thành 15kg. Hiện tại đã giảm 20kg nên đã tự tin để trở lại. Thay đổi lớn nhất của tôi là bây giờ đã thoải mái mặc đồ màu trắng và tự tin cho mọi người chụp hình (cười)”, anh dí dỏm.

Quang Lê tự tin hơn sau khi giảm 20kg.

Quang Lê đang ấp ủ kế hoạch tổ chức một liveshow hoành tráng tại Hà Nội vào năm sau để thỏa mãn đam mê ca hát sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Để bảo toàn hình ảnh và dồn mọi sự tập trung cho dự án, anh từ chối nhiều lời mời biểu diễn lớn nhỏ, không nhận hát ở các phòng trà khi xác định rõ chiến lược “hạn chế xuất hiện lẻ tẻ để tạo sự bùng nổ” cho đêm diễn.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng tham gia các gameshow giải trí như Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ tỏ ra hào hứng. Anh khẳng định đây là những chương trình đặc biệt, mang lại giá trị nghệ thuật lớn, và hóm hỉnh bày tỏ một chút “thất vọng” vì các nhà sản xuất vẫn chưa gửi lời mời. Quang Lê nói sẽ không bao giờ từ chối nếu được mời vào các gameshow âm nhạc.

Các show truyền hình thực tế đòi hỏi nghệ sĩ phải biến hóa đa dạng, nhưng giọng ca sinh năm 1979 khẳng định không hề ngần ngại; “Đã chơi là phải hết mình. Tôi không có ngại nhảy vì có mập hay ốm thì vẫn là mình thôi mà”.

Nam ca sĩ tin rằng hình ảnh một Quang Lê vốn quen thuộc với dòng nhạc bolero, nay nhảy múa trên sân khấu chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả một điều thú vị và hấp dẫn chưa từng thấy.