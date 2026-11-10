Đại diện Việt Nam tham gia TikTok Awards Đông Nam Á 2026 gồm những ai?

(VTC News) -

Ban tổ chức TikTok vừa công bố 11 nhà sáng tạo nội dung đại diện Việt Nam tham dự TikTok Awards Đông Nam Á 2026. Đây là những gương mặt có lượt bình chọn cao nhất trong các hạng mục đề cử tại Việt Nam, sau giai đoạn bình chọn công khai từ ngày 12 - 26/10/2026.

Những đại diện được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia vòng đánh giá cấp khu vực, cùng các nhà sáng tạo đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Danh sách 11 đại diện Việt Nam trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ giải trí, giáo dục, thể thao đến ẩm thực, thời trang và thương mại điện tử.

Long Chun sẽ đại diện tranh giải “Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm”.

Trần Hoàng Long, được biết đến với tên Long Chun, ghi dấu ấn qua những video hài hước, nội dung đời thường và hoạt động kinh doanh trên TikTok. Anh sẽ đại diện tranh giải “Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm”.

Ở hạng mục “Nhà sáng tạo nội dung của năm”, Ninh Anh Bùi tiếp tục có tên trong danh sách đề cử năm thứ 2 liên tiếp. Anh cho biết cảm thấy vinh dự khi có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài ở sân chơi khu vực, đồng thời kỳ vọng có thể tỏa sáng trước những đối thủ mạnh đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

Hồ Khắc Vĩnh được biết đến qua kênh Vĩnh thích ăn ngon sẽ tham dự TikTok Awards Đông Nam Á 2026 ở hạng mục “Nhà sáng tạo nội dung ẩm thực của năm.

Ngoài ra, các đại diện Việt Nam khác thuộc từng hạng mục bao gồm “Nhà sáng tạo nội dung phong cách sống của năm” là Lê Nhựt Quan, “Nhà sáng tạo nội dung triển vọng của năm” là Nguyễn Hoàng Dương, “Nhà sáng tạo nội dung giáo dục của năm” là Trần Thanh Thiên, “Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm” là Đỗ Kim Phúc, “Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm” là Trần Bảo Trân, “Nhà sáng tạo nội dung làm đẹp và thời trang của năm” là Trần Thị Thu Thủy, “Video nổi bật của năm” là Đỗ Ngọc Tường Minh và Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ tranh giải ở hạng mục “Nhà sáng tạo nội dung LIVE của năm”.

Những gương mặt đại diện cộng đồng sáng tạo nội dung Việt Nam.

Giải thưởng TikTok Awards Đông Nam Á 2026 là năm đầu tiên được tổ chức ở quy mô khu vực. Theo ông Angga Anugrah Putra - Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, chương trình hướng đến việc ghi nhận những nhà sáng tạo có khả năng kết nối cộng đồng, thúc đẩy hoạt động kinh tế sáng tạo và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết khi nội dung số được tạo ra với tinh thần trách nhiệm và mục đích rõ ràng, các nội dung này sẽ sở hữu tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội, cải thiện đời sống và tạo đòn bẩy phát triển kinh tế.

“Các nhà sáng tạo không chỉ thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo, mà còn đóng vai trò là những tấm gương tích cực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại địa phương. Chúng tôi rất tự hào khi được chứng kiến những tài năng xuất sắc của Việt Nam được tôn vinh trên đấu trường khu vực”, ông chia sẻ.

Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Bali, Indonesia.