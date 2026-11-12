Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ bỏ sản phẩm Dáng Sen chưa được cấp phép

(VTC News) -

Qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm thực phẩm Dáng Sen đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trước phát hiện này, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng trên nền tảng.

Shopee chỉ được kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đặc biệt, cơ quan này yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm Dáng Sen nêu trên.

Sản phẩm Dáng Sen được quảng cáo trên các nền tảng. (Ảnh chụp màn hình)

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý, theo Điều 26 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, một số nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo, gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi (trừ trường hợp bị cấm quảng cáo theo Luật Quảng cáo). Nội dung quảng cáo các sản phẩm này phải đúng với nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Ngoài việc xử lý sản phẩm Dáng Sen, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo trước đó về quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, trong đó có các công văn ban hành từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2026.

Kết quả rà soát, xử lý phải được Shopee báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).