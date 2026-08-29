Danh sách 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị yêu cầu ngừng bán trên Shopee

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm vừa có các công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Sở Y tế TP Hà Nội và Công ty TNHH Shopee.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm nhận được đơn tố cáo của công dân về hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng xách tay của cửa hàng Siêu thị Ba Lan và việc nhập lậu hàng của Công ty vận chuyển TRON.

Qua rà soát các sản phẩm được phản ánh trong đơn, Cục An toàn thực phẩm phát hiện 11 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có nội dung không đúng với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do cơ quan này cấp.

Các sản phẩm đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee).

Danh sách các sản phẩm gồm:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Creatine Ostrovit.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Creatine monohydrate.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Magnesium citrate 400 mg + B6

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ostrovit Omega 3 D3 + K2

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Caffeine 200 mg.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit Zinc Picolinate.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ CLA+Greentea+LCarnitine.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ZMAdvanced.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit Ashwagandha vege.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit® L- theanine.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2. (Ảnh chụp màn hình)

Để bảo đảm sức khỏe, quyền lợi người sử dụng và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ quy định, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON về việc nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm.

Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự, đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để xử lý.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 15/9/2026, đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tiếp tục thông báo cho các sàn thương mại điện tử và gian hàng kinh doanh trên sàn như Shopee, Lazada... yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm vi phạm (nếu có) và xử lý theo quy định.

Riêng với Shopee, Cục cũng yêu cầu đơn vị này ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về các sản phẩm vi phạm, đồng thời nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trước đó của Cục An toàn thực phẩm liên quan đến việc kiểm soát, kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, một số nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, nếu không thuộc trường hợp cấm quảng cáo.

Những sản phẩm này chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện trước ngày 10/9/2026.