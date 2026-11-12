Bộ Y tế bổ nhiệm Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

(VTC News) -

Ngày 12/11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ.

Theo đó, TS.BS Phùng Thanh Hải, Phó Viện trưởng phụ trách, quản lý, điều hành Viện Pháp y tâm thần Trung ương được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phùng Thanh Hải.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, pháp y tâm thần là lĩnh vực đặc thù, không chỉ liên quan đến chuyên môn y học mà còn trực tiếp phục vụ hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền con người và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Theo Thứ trưởng, kết luận giám định pháp y tâm thần là căn cứ khoa học quan trọng để cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ việc. Một kết luận chính xác góp phần bảo vệ người vô tội, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mắc bệnh tâm thần và xử lý đúng người, đúng pháp luật.

“Ngược lại, một sai sót, một sự thiếu khách quan, hoặc một hành vi cố ý làm sai lệch kết quả giám định có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình, xã hội và uy tín của cả ngành y tế”, ông Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm mọi kết luận giám định dựa trên chứng cứ, hồ sơ, thăm khám và đánh giá chuyên môn khoa học.

“Không được để bất kỳ sức ép, sự can thiệp hoặc lợi ích cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động giám định. Không hợp thức hóa sai phạm. Không làm sai lệch hồ sơ. Không đánh đổi sự thật khoa học lấy bất kỳ lợi ích nào”, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các khâu tiếp nhận, thăm khám, hội chẩn, lập hồ sơ và ban hành kết luận giám định; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý phải bảo đảm an toàn, nhân đạo và tôn trọng quyền con người trong hoạt động chuyên môn. Người mắc bệnh tâm thần, dù ở hoàn cảnh pháp lý nào, cũng phải được tôn trọng nhân phẩm và bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

“Viện cần đặc biệt chú trọng an toàn người bệnh, an toàn nhân viên y tế, phòng ngừa bạo lực, quản lý nguy cơ và bảo mật thông tin. Không được kỳ thị người mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên cũng tuyệt đối không được để bệnh lý tâm thần bị lợi dụng nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý”, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý.