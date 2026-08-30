Bộ Y tế đề nghị xác minh loại cà phê giảm cân có dấu hiệu vi phạm

(VTC News) -

Qua rà soát hoạt động quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung Love World Nutrition Coffee có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định về quảng cáo.

Sản phẩm do Công ty TNHH D&H RETEK USA công bố, địa chỉ tại số 7 đường B6, phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí, số 9/46 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Theo cơ quan quản lý, Love World Nutrition Coffee đang được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee và một số trang bán hàng trực tuyến.

Điểm khiến cơ quan chức năng lưu ý là cách sản phẩm được quảng cáo trên mạng. Love World Nutrition Coffee được giới thiệu như một loại “cà phê giảm cân”, có khả năng đào thải độc tố, đốt mỡ dư thừa, nhất là mỡ bụng; đồng thời giúp tăng cường đề kháng, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa béo phì.

Sản phẩm hiện đang được đăng bán tại sàn thương mại điện tử Shopee. (Ảnh: Cục an toàn thực phẩm)

Cục An toàn thực phẩm cho rằng những nội dung này có dấu hiệu khiến người tiêu dùng hiểu vượt quá công dụng được phép công bố của sản phẩm.

Theo quy định, nội dung quảng cáo thực phẩm phải phù hợp với hồ sơ công bố và không được gây hiểu nhầm về công dụng, tác dụng của sản phẩm. Việc quảng cáo vượt quá công dụng đã công bố không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể khiến người mua kỳ vọng sai về hiệu quả sản phẩm.

Để làm rõ, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đối chiếu nội dung quảng cáo Love World Nutrition Coffee với hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Nếu xác định có vi phạm, Sở được đề nghị kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo của tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời xử lý theo quy định.

Love World Nutrition Coffee không phải trường hợp duy nhất khiến người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm hỗ trợ giảm cân trên mạng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện một số loại cà phê, trà và thực phẩm bổ sung giảm cân có vấn đề về chất lượng hoặc chứa thành phần không được phép.

Một số trường hợp người sử dụng phải nhập viện với các tổn thương nghiêm trọng liên quan đến gan, thận hoặc hệ thần kinh sau khi dùng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên xem thực phẩm bổ sung như thuốc điều trị hoặc kỳ vọng sản phẩm có thể nhanh chóng “đốt mỡ”, “đào thải độc tố” hay ngăn ngừa bệnh tật chỉ dựa trên lời quảng cáo.

Đặc biệt với những sản phẩm được bán chủ yếu qua mạng, người mua cần kiểm tra nguồn gốc, thông tin công bố và cách sử dụng trước khi quyết định. Những lời quảng cáo càng nhấn mạnh khả năng giảm cân nhanh, tác động mạnh lên mỡ bụng hoặc đưa ra nhiều công dụng cho sức khỏe càng cần được xem xét thận trọng.