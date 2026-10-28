Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ

(VTC News) -

Sáng 28/10 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tại Quyết định số 2899/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường - giữ chức Chánh văn phòng Bộ.

Tại Quyết định số 2894/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa - giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Tại Quyết định số 2898/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh văn phòng Bộ - giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Tại Quyết định số 2895/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Xuân - Chuyên viên chính Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường - giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Tại Quyết định số 2896/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Anh - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Cục Thông tin Điện tử và Chuyển đổi số) - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Đặng Hà Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị lần này là bước tiếp theo trong quá trình thực hiện Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL.

Qua đó, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, khoa học, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của từng đơn vị.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Bộ trưởng khẳng định đây là sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ. Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị; có cán bộ tuổi đời khá trẻ.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao là rất lớn. Do đó, mỗi cán bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kết quả công việc phải được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể.