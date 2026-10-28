'Nữ hoàng nước mắt' đang gây chú ý trên màn ảnh Việt là ai?

Trong phim mới của đạo diễn Trương Dũng, cô đảm nhận vai Hiền - người phụ nữ với số phận nhiều truân chuyên. Với nhiều bước ngoặt về số phận và tâm lý, vai diễn mang đến những lát cắt cảm xúc về hành trình của một người phụ nữ đi qua gần nửa đời người với khát khao yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc.