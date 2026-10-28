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Xuất bản ngày 28/10/2026 11:01 AM
Xuất bản ngày 28/10/2026 11:01 AM

'Nữ hoàng nước mắt' đang gây chú ý trên màn ảnh Việt là ai?

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

Liên tục đảm nhận dạng vai phụ nữ lận đận, chịu nhiều biến cố trên màn ảnh, nữ diễn viên này được khán giả đặt cho danh xưng là "nữ hoàng nước mắt".

Diễn viên Văn Phượng là cái tên được chú ý khi đóng chính phim truyền hình “Nỗi đau ký ức” trên kênh THVL1.

Diễn viên Văn Phượng là cái tên được chú ý khi đóng chính phim truyền hình “Nỗi đau ký ức” trên kênh THVL1.

Trong phim mới của đạo diễn Trương Dũng, cô đảm nhận vai Hiền - người phụ nữ với số phận nhiều truân chuyên. Với nhiều bước ngoặt về số phận và tâm lý, vai diễn mang đến những lát cắt cảm xúc về hành trình của một người phụ nữ đi qua gần nửa đời người với khát khao yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc.

Trong phim mới của đạo diễn Trương Dũng, cô đảm nhận vai Hiền - người phụ nữ với số phận nhiều truân chuyên. Với nhiều bước ngoặt về số phận và tâm lý, vai diễn mang đến những lát cắt cảm xúc về hành trình của một người phụ nữ đi qua gần nửa đời người với khát khao yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc.

'Nữ hoàng nước mắt' đang gây chú ý trên màn ảnh Việt là ai? - 3
'Nữ hoàng nước mắt' đang gây chú ý trên màn ảnh Việt là ai? - 4

Trong phim, diễn xuất của Văn Phượng gây ấn tượng bằng lối bộc lộ cảm xúc tiết chế. Gương mặt đậm nét Á đông cùng ánh mắt giàu nội tâm giúp cô khắc họa trọn vẹn số phận chìm nổi của nhân vật.

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Trước khi tham gia phim “Nỗi đau ký ức”, cô để lại dấu ấn trong “Những khoảng trời riêng”, “Theo dấu hương xưa”, “Trở về”, “Vợ của chồng tôi”...

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Trước khi tham gia phim “Nỗi đau ký ức”, cô để lại dấu ấn trong “Những khoảng trời riêng”, “Theo dấu hương xưa”, “Trở về”, “Vợ của chồng tôi”...

Năm 2020, vai Diệu - người phụ nữ tảo tần nuôi con riêng của người yêu đã khuất trong “Mẹ ghẻ” giúp cô đoạt giải Mai vàng 2021 ở hạng mục “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”.

Năm 2020, vai Diệu - người phụ nữ tảo tần nuôi con riêng của người yêu đã khuất trong “Mẹ ghẻ” giúp cô đoạt giải Mai vàng 2021 ở hạng mục “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”.

Được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” phim giờ vàng, Văn Phượng luôn thể hiện xuất sắc những nhân vật chịu nhiều bất hạnh, đau đớn tột cùng nhưng không gào thét quá đà mà giàu sự kìm nén, xót xa.

Được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” phim giờ vàng, Văn Phượng luôn thể hiện xuất sắc những nhân vật chịu nhiều bất hạnh, đau đớn tột cùng nhưng không gào thét quá đà mà giàu sự kìm nén, xót xa.

Diễn viên cho biết khi tham gia dự án “Nỗi đau ký ức”, cô dành 3 tháng tập trung cho nhân vật. Bộ phim có nhiều cảnh quay lấy nước mắt nên sau 2 tháng đóng máy, cô vẫn chưa thoát khỏi nhân vật.

Diễn viên cho biết khi tham gia dự án “Nỗi đau ký ức”, cô dành 3 tháng tập trung cho nhân vật. Bộ phim có nhiều cảnh quay lấy nước mắt nên sau 2 tháng đóng máy, cô vẫn chưa thoát khỏi nhân vật.

“Tôi từng trải qua nhiều thử thách, áp lực và cả thất bại nhưng dù thế nào vẫn kiên trì cố gắng như cách bản thân chắt chiu đến từng giọt nước mắt, gặm nhắm nỗi khổ đau để có thể hòa làm một với vai diễn xem đó là cuộc đời của chính mình”, cô nói.

“Tôi từng trải qua nhiều thử thách, áp lực và cả thất bại nhưng dù thế nào vẫn kiên trì cố gắng như cách bản thân chắt chiu đến từng giọt nước mắt, gặm nhắm nỗi khổ đau để có thể hòa làm một với vai diễn xem đó là cuộc đời của chính mình”, cô nói.

Hơn 1 thập kỷ làm nghề, Văn Phượng được đánh giá cao ở những vai diễn có số phận nhiều biến động, đặc biệt là các cảnh nước mắt. Cô tạo dựng được dấu ấn riêng, trở thành một trong những diễn viên được tin cậy ở dòng vai nội tâm trong làm phim truyền hình phía Nam.

Hơn 1 thập kỷ làm nghề, Văn Phượng được đánh giá cao ở những vai diễn có số phận nhiều biến động, đặc biệt là các cảnh nước mắt. Cô tạo dựng được dấu ấn riêng, trở thành một trong những diễn viên được tin cậy ở dòng vai nội tâm trong làm phim truyền hình phía Nam.

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