Căn nhà không mái che tập 9: Hạnh đau lòng báo tin Bình qua đời cho các con

(VTC News) -

Trong tập 9 Căn nhà không mái che, Thơ (Thu Hà Ceri) tiếp tục giúp Hùng (Nam Việt) cải thiện kết quả học tập. Từ một cậu học trò thường xuyên chống đối, Hùng dần thay đổi thái độ, chủ động hỏi Thơ về buổi học tiếp theo. Tuy nhiên, cô gia sư vẫn giữ sự nghiêm khắc, khiến những cuộc đối đáp giữa hai người có nhiều tình huống tréo ngoe.

Thơ (Thu Hà Ceri) nghiêm khắc hướng dẫn Hùng (Nam Việt) học tập trong tập 9 “Căn nhà không mái che”.

Dù làm đúng bài, Hùng vẫn chất vấn Thơ, thậm chí chê bai trình độ của cô. Khi Thơ thông báo nghỉ dạy, cậu còn tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng gia sư thiếu chuyên nghiệp.

Ở diễn biến khác, Bình (Doãn Quốc Đam) là một trong những nạn nhân không qua khỏi trong vụ sập hầm. Sau một thời gian cố gắng giấu chuyện, Hạnh (Huyền Lizzie) cuối cùng phải đưa di ảnh của Bình lên bàn thờ trong nhà, đối diện với việc các con cần biết sự thật về bố.

Nhìn thấy di ảnh, Khang (Minh Xíu) vẫn ngây thơ tin rằng bố sẽ trở về như lời đã hứa. Cậu bé nhất quyết không chào ảnh bố, khẳng định sẽ tự đi tìm nếu bố không về. Trước sự ngây thơ của con trai, Hạnh nghẹn ngào nói: “Bố không về nữa rồi con ạ”.

Hạnh phải đối diện với nỗi đau mất Bình, đồng thời tìm cách giúp các con chấp nhận sự thật bố không thể trở về.

Chứng kiến em trai chưa thể chấp nhận sự thật, Thơ ôm Khang bật khóc, cố gắng giải thích rằng bố đã qua đời và sẽ không còn trở về bên hai chị em. Phân cảnh cho thấy nỗi đau của những người ở lại trước mất mát quá lớn, đồng thời khiến Hạnh thêm khó khăn khi phải tìm cách giúp các con vượt qua cú sốc.

Trong khi đó, Toản (Duy Hưng) bất ngờ rơi vào cảnh trắng tay, không còn khả năng thanh toán nốt khoản tiền mua đất đã hứa với Hạnh. Về phía Hạnh, số tiền Toản đặt cọc đã được cô sử dụng để trả nợ nên cô cũng không thể hoàn lại cho anh.

Đối diện với tình thế bế tắc, Toản đề nghị tìm người nhận sang nhượng lại phần đất, cho rằng đây là phương án có lợi cho cả hai. Tuy nhiên, lời đề nghị này đặt Hạnh trước một quyết định khó khăn khi việc mua bán chưa thể hoàn tất, còn khoản nợ của cô cũng cần được giải quyết.

Căn nhà không mái che tập 9 lên sóng lúc 20h ngày 28/10 trên VTV3.