Chu Chỉ Nhược đầu tiên màn ảnh: Bỏ nghề tiếp viên hàng không, U80 đẹp không tuổi

(VTC News) -

Là tuyến nhân vật phụ thuộc phe phản diện nhưng Chu Chỉ Nhược lại được yêu thích hàng đầu trong “vũ trụ” kiếm hiệp Kim Dung.

Năm 1978, nữ diễn viên Triệu Nhã Chi là người đầu tiên đảm nhận vai diễn này trên màn ảnh trong phiên bản phim truyền hình Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất. Vai diễn giúp bà trở thành một trong số minh tinh hàng đầu của xứ Cảng thơm thời điểm đó.

“Người đẹp cổ trang” tài sắc vẹn toàn

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954, là diễn viên ca sĩ kiêm MC nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Ít ai biết trước khi nổi tiếng, Triệu Nhã Chi từng là tiếp viên hàng không. Sau vài năm gắn bó với công việc này, bà quyết định bỏ ngang để theo đuổi nghệ thuật.

Nhan sắc Triệu Nhã Chi thời mới vào nghệ thuật.

Tài năng và nhan sắc của bà được phát hiện tại một cuộc thi sắc đẹp. Bà tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1973 và giành được danh hiệu Á hậu 2. Từ bước đệm này, minh tinh họ Triệu được kênh truyền hình TVB mời về cộng tác.

Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Bến Thượng Hải (1980), Sở Lưu Hương (1979), Người tình của Tần Thủy Hoàng, Lửa thiêu cung A Phòng, Tân Bạch nương tử truyền kỳ (1992)...

Vai diễn Chu Chỉ Nhược của bà trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1978) nhận được nhiều chú ý của khán giả. Tuy nhiên vì hoá trang thời điểm này còn hạn chế, tạo hình của Triệu Nhã Chi bị chê kém sắc, không làm nổi bật được nhan sắc xinh đẹp vốn có của bà. Dù vậy, nhờ tài năng diễn xuất, nữ diễn viên đã chinh phục khán giả để có một vai diễn thành công.

Tạo hình nhân vật Chu Chỉ Nhược của Triệu Nhã Chi.

Thời hoàng kim, bà được mệnh danh là “người đẹp cổ trang” của đài TVB nhờ vẻ đẹp sang trọng, quý phái và tinh khiết. Với ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón.

Thập niên 1990, khi nhiều cái tên Hoa đán lần lượt bị thay thế bởi lớp diễn viên trẻ, minh tinh họ Triệu vẫn là cái tên tuyến đầu trong lựa chọn của các nhà làm phim. Năm 1999, bà nhận giải thưởng “Nữ diễn viên có thành tích xuất sắc” của đài TVB.

U80 vẫn là “nữ thần không tuổi”

Về đời tư, Triệu Nhã Chi từng trải qua một lần đổ vỡ trước khi tìm được hạnh phúc. Năm 1975, bà kết hôn cùng bác sĩ Huỳnh Hán Vỹ, sau đó sinh hai con trai. Tuy nhiên đến năm 1982, cặp đôi quyết định ly hôn.

Sau đó 3 năm, bà tái hôn với nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm. Từ khi kết hôn, nữ diễn viên sinh thêm một cậu con trai, đồng thời hạn chế hoạt động nghệ thuật. Suốt nhiều thập kỷ qua, nữ diễn viên được ngưỡng mộ bởi có cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc.

Tổ ấm viên mãn của Triệu Nhã Chi.

Những năm qua, Triệu Nhã Chi vẫn là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Hương Cảng. Bà tích cực tham dự sự kiện, biểu diễn thời trang, chụp hình cho các tạp chí và livestream bán hàng mỗi ngày.

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất là vẻ ngoài không tuổi. Ở tuổi 72, minh tinh vẫn giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng thanh thoát và phong thái quý phái. Mỗi lần xuất hiện, bà đều toát lên thần thái sang trọng, nhẹ nhàng.

Nữ diễn viên từng chia sẻ bí quyết duy trì trạng thái tốt nằm ở chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và giữ tinh thần lạc quan. Theo đó, bà duy trì lịch tập thể thao 3 buổi/tuần, ăn uống lành mạnh, không bao giờ ăn no quá 70%, chia nhỏ bữa ăn, thường xuyên bổ sung nước và rau củ...

Nữ diễn viên vẫn được xem là biểu tượng sắc đẹp ở tuổi U80.

Người hâm mộ gọi bà là “nữ thần không tuổi”, còn truyền thông thì khẳng định Triệu Nhã Chi vừa có nhan sắc, vừa có danh tiếng, lại giữ được sức ảnh hưởng suốt nửa thế kỷ.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, khi được hỏi về bí quyết luôn giữ nụ cười và phong thái thanh lịch, nữ diễn viên cho biết bà là người khá lạc quan. Bà quan niệm rằng khi gặp chuyện không vui, điều quan trọng là tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chìm trong buồn bã.

“Tôi không nghĩ đến việc phải quay lại một độ tuổi nào đó. Tôi tận hưởng hiện tại. Tuổi tác tăng lên là điều ai cũng phải trải qua, hãy đón nhận nó một cách bình thản”, bà chia sẻ.