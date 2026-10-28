NSƯT Chí Trung chia sẻ chuyện lập di chúc, không chia tiền tiết kiệm cho các con

(VTC News) -

Mới đây, NSƯT Chí Trung chia sẻ câu chuyện lập di chúc ở tuổi 65. Nam nghệ sĩ cho biết ý tưởng này xuất phát từ câu hỏi của một khán giả trẻ trên Facebook: “Chú ơi, chú lập di chúc cho con cái chưa?”.

Ban đầu, ông cho rằng câu hỏi có phần trêu đùa bởi bản thân vẫn khỏe mạnh, yêu đời. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, nghệ sĩ nhận ra việc chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ là điều cần thiết, nhất là khi tuổi đã cao và thường xuyên di chuyển.

NSƯT Chí Trung chia sẻ về việc lập di chúc ở tuổi 65.

“Tuổi này rồi, lại đi chơi triền miên, nhất là bay trên trời, biết đâu không lập di chúc có khi... di chúc bằng mồm cũng hay mà”, Chí Trung hóm hỉnh chia sẻ.

Từ câu chuyện đó, nam nghệ sĩ thử kiểm kê tài sản sau nhiều năm lao động để xem mình có thể để lại những gì cho các con. Theo chia sẻ của ông, tài sản đáng kể là căn hộ tập thể gắn với nhiều kỷ niệm gia đình. Tuy nhiên, căn hộ này cũng đang đứng trước khả năng phải di dời.

“Di chúc của tôi: Không có nhà, chẳng có đất, chỉ có nhân cách”, nghệ sĩ chia sẻ.

Chí Trung nhìn nhận tài sản vật chất của mình không nhiều như những gì người ta thường kỳ vọng khi nói đến di sản cha mẹ để lại cho con. Căn nhà từng gắn bó với gia đình có thể không còn, còn khoản tiền tiết kiệm tuy có một ít nhưng ông quyết định giữ lại cho bản thân.

Nam nghệ sĩ viết: “Tiền tiết kiệm thì có một ít, nhưng mà bố xin lỗi, các con ơi, khoản này bố không chia”. Ông giải thích quyết định ấy không xuất phát từ sự ích kỷ hay tính toán với con cái. Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe có thể thay đổi bất ngờ, vì vậy ông muốn giữ lại một khoản dự phòng để mua thuốc, điều trị khi phải nhập viện hoặc thuê người chăm sóc nếu không còn khả năng tự lo cho bản thân.

Với Chí Trung, việc chủ động chuẩn bị tài chính cho tuổi già cũng là cách để mỗi người giảm bớt sự phụ thuộc vào con cái, đồng thời có thể tự quyết định cuộc sống của mình khi sức khỏe không còn như trước.

Không có nhiều tài sản vật chất để chia, nam nghệ sĩ cho rằng điều mình có thể trao lại cho các con là những giá trị không thể quy đổi thành tiền. Đó là một phần thành công trong nghệ thuật sau nhiều năm lao động, lòng tự trọng và cách sống ngay thẳng.

Ông nhấn mạnh bản thân luôn muốn các con sống đàng hoàng, làm việc bằng năng lực của mình, giữ tư thế ngẩng cao đầu và không nịnh bợ người khác. Những điều ấy, theo ông, không thể đem cầm cố hay sang tên như một món tài sản.

“Tiền bạc nếu nhiều thì cũng có ngày hết, nhà cửa nếu đẹp thì cũng có ngày phải phá đi để xây cái nhà mới”, Chí Trung viết.

NSƯT Chí Trung.

Nam nghệ sĩ cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc cha mẹ để lại cho con bao nhiêu tiền, mà ở cách họ đã sống và những giá trị họ truyền lại cho thế hệ sau. Một người sống tử tế, biết tự trọng và gìn giữ nhân cách có thể không để lại gia tài lớn, nhưng ít nhất cũng không khiến con cái phải mang nỗi hổ thẹn về cha mình.

NSƯT Chí Trung bày tỏ mong muốn các con nhớ đến mình qua cách sống, thay vì chỉ nhìn vào những gì ông sở hữu. Ông viết rằng gia tài lớn nhất có lẽ không phải là những gì một người để lại, mà là người ở lại nhớ về họ như thế nào.

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ Phùng Thúy Lan. Ông ghi dấu ấn với khán giả qua vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Nam nghệ sĩ góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp, Độc đạo... Phần lớn sự nghiệp của nam nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát Tuổi Trẻ, nơi ông từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Chí Trung hiện đã nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.