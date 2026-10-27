Quảng Ngãi đưa di sản đại ngàn xuống phố trong tuần văn hóa tháng 11

(VTC News) -

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là không gian văn hóa tại phường Kon Tum, nơi các nghệ nhân giới thiệu nghệ thuật cồng chiêng, múa xoang và những loại hình truyền thống của các cộng đồng dân tộc.

Đua thuyền độc mộc - nét thể thao truyền thống đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách tại ngày hội

Ngày 22/11, Lễ hội đường phố “Con đường di sản - Đại ngàn xuống phố” diễn ra từ 16h đến 18h, đưa âm thanh cồng chiêng, điệu múa và trang phục truyền thống vào không gian đô thị. Đến 19h cùng ngày, chương trình trình diễn thời trang “Sắc màu thổ cẩm - Hồn đại ngàn” được tổ chức tại Phố đêm Đăk Bla.

Các hoạt động diễn ra từ ngày 19 đến 23/11 còn có Liên hoan cồng chiêng, múa xoang tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh cơ sở 2 và phố đi bộ phường Kon Tum; trình diễn trang phục truyền thống thanh thiếu niên tại Nhà rông Kon Klor. Những giá trị văn hóa của người Cor, Hrê và các cộng đồng thuộc Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng được giới thiệu trong dịp này.

Không gian cồng chiêng, múa xoang rực rỡ sắc màu hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa sống động cho người dân và du khách trong tuần lễ di sản tháng 11

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, các bảo tàng tại phường Cẩm Thành và phường Kon Tum tổ chức trưng bày, triển lãm, trải nghiệm di sản. Phố đêm Đăk Bla giới thiệu ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP địa phương.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 18/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, phường Cẩm Thành; lễ bế mạc tổ chức tối 23/11 tại Sân vận động tỉnh Quảng Ngãi.