Bộ VHTTDL phát động cuộc thi sáng tác tri ân những người có công với cách mạng

(VTC News) -

Ngày 15/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, gồm ba thể loại: truyện ngắn, thơ và ca khúc.

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, tôn vinh những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (Ảnh: Minh Ngọc)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ người Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, sức lực và tính mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cống hiến ấy là ký ức thiêng liêng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Theo Thứ trưởng, chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vừa là đạo lý, tình cảm của mỗi người Việt Nam. Trong hành trình đó, văn học, nghệ thuật giữ vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước.

Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, ban tổ chức mong muốn khơi dậy sức sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên; tìm kiếm những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, các tác phẩm không chỉ giới hạn ở việc tái hiện những năm tháng chiến tranh, những hy sinh anh dũng mà còn cần khắc họa những con người bình dị, những gia đình chịu nhiều mất mát, thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay. Qua đó, tác phẩm kết nối quá khứ với hiện tại, để lòng biết ơn được thể hiện bằng nhận thức, tình cảm và hành động thiết thực.

Theo thể lệ, truyện ngắn và thơ phải là sáng tác mới, chưa dự thi, in hoặc đăng tải trước đó; không chấp nhận tác phẩm văn học sử dụng AI. Với ca khúc, tác giả được sử dụng AI nhưng phải khai báo và lưu giữ minh chứng quá trình sử dụng. Tác phẩm phải đúng chủ đề, bảo đảm chất lượng nội dung, nghệ thuật và không vi phạm quy định pháp luật.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 20/10/2026 đến 30/1/2027 thông qua Cục Nghệ thuật biểu diễn. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải. (Ảnh: Minh Ngọc)

Chia sẻ tại lễ phát động, nhạc sĩ Trương Quý Hải cho rằng cuộc thi là một hoạt động trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. “Những ca khúc, tác phẩm chúng tôi viết ra thực chất là tiếng lòng của chính mình. Nhưng hơn thế nữa, đó còn là tâm nguyện của những người đồng đội đã khuất”, ông chia sẻ.

Theo nhạc sĩ, những người lính đã hy sinh cũng từng có ước mơ, hoài niệm và những tâm sự chưa kịp tỏ bày. Người còn sống vì thế mang theo trách nhiệm tiếp nối những điều còn dang dở, sống và cống hiến cho Tổ quốc.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải nhận định văn học, nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc và thơ ca, có dòng chảy sáng tác gắn với sự tôn vinh, tri ân và lòng biết ơn đối với đất nước. Theo ông, lòng tri ân là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển văn học nghệ thuật nước nhà qua nhiều thế hệ.