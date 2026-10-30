Thêm lựa chọn sống cho người dân tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

(VTC News) -

Đưa cả gia đình về ngôi nhà bên biển chỉ sau 23 phút

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, bước ngoặt kết nối được kích hoạt mạnh mẽ nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai ga xuống chỉ còn khoảng 23 phút, tuyến đường sắt còn sở hữu tần suất vận hành dày đặc, dự kiến chỉ 5 phút một chuyến vào khung giờ cao điểm.

Khi mỗi 5 phút có một chuyến tàu lăn bánh, việc di chuyển giữa Hà Nội và Vịnh Hạ Long không còn đòi hỏi phải lên lịch trình phức tạp hay phụ thuộc vào những khung giờ cố định trong ngày.

Người làm việc tại Hà Nội có thêm lựa chọn trở về vào cuối tuần, chuyên gia có thể cân nhắc phương án đi về trong ngày, còn gia đình sở hữu ngôi nhà thứ hai có điều kiện sử dụng tài sản thường xuyên hơn thay vì chỉ dành cho những kỳ nghỉ dài.

Tuyến đường sắt tốc độ cao với tần suất 5 phút/chuyến đưa vịnh di sản về sát thềm Thủ đô.

Song song với đường sắt, tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long hiện hữu tiếp tục mang đến lựa chọn di chuyển bằng ô tô cá nhân. Với những gia đình mang theo nhiều hành lý, đồ dùng cho trẻ nhỏ hoặc muốn chủ động lịch trình riêng tư, việc có nhiều phương án kết nối giúp chuyến đi linh hoạt hơn, thuận tiện kết hợp nghỉ dưỡng với công việc.

Khi khoảng cách địa lý được thu hẹp, tiêu chí chọn nhà cũng có thể mở rộng từ nơi nghỉ cuối tuần sang không gian sống đa năng có thể đồng hành cùng gia đình suốt 365 ngày/năm.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, những ngôi nhà tại khu Thiên đường nhiệt đới 1 đang sở hữu khả năng thích ứng đa dạng như vậy. Căn liền kề 60m² linh hoạt chuyển đổi giữa nơi ở và phòng làm việc từ xa; căn song lập 162m² có thêm khoảng sân vườn rộng rãi cho những buổi sum họp người thân, bạn bè.

Hệ thống công viên nhiệt đới Seagull và hồ bơi nổi nội khu hoàn thiện trải nghiệm sống nghỉ dưỡng, tạo lý do để gia chủ quay về thường xuyên hơn. Gia đình có thể xây dựng những thói quen gắn với tổ ẩm bên biển, từ đi dạo, vận động, cùng dùng bữa hoặc dành thời gian cho sở thích riêng. Tất cả tạo giá trị sử dụng cho ngôi nhà qua từng lần lưu lại.

Công viên Seagull tại Thiên đường nhiệt đới 1 - không gian công cộng nuôi dưỡng thói quen vận động và gắn kết gia đình.

Thảnh thơi tài chính, đón đầu các cột mốc hoàn thành của siêu đô thị

Một kế hoạch an cư hay tích sản chỉ thực sự trọn vẹn khi ngày nhận bàn giao được khớp nối nhịp nhàng với những cột mốc phát triển của cả siêu đô thị. Khi hiểu rõ từng giai đoạn hoàn thiện tiện ích, người mua sẽ tìm thấy cơ sở vững vàng để chuẩn bị nguồn lực mà không gặp áp lực dòng tiền.

Theo kế hoạch, vào quý IV/2027, quần thể VinWonders rộng 81ha và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Nhà ga Hạ Long dự kiến hoàn thành, mang đến đa dạng lựa chọn vui chơi, mua sắm và giải trí.

Trong giai đoạn 2028-2029, Công viên Tri thức Toàn cầu, Vinpearl LegendLux cùng tổ hợp văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và Vincom Mega Mall nội khu dự kiến lần lượt hoàn thiện, bảo chứng cho một môi trường sống tiện nghi, đa trải nghiệm.

Hồ bơi nổi Thiên đường nhiệt đới mang đến trải nghiệm mới lạ cho ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Lộ trình phát triển tiện ích trong 2-3 năm tới cũng tạo khoảng thời gian để người mua chuẩn bị nguồn lực và kế hoạch sử dụng nhà. Với vốn tự có ban đầu chỉ từ 2,5 tỷ đồng đối với liền kề 60m² hoặc từ 4,9 tỷ đồng cho song lập 162m², các gia đình đã có thể nắm giữ một tài sản truyền đời.

Đặc biệt, gói vay ưu đãi lãi suất 4,5% kéo dài 24 tháng giúp loại bỏ âu lo về chi phí vốn, tạo đủ dư địa để chủ nhân thong thả lên phương án thiết kế, phân bổ ngân sách nội thất và sẵn sàng kích hoạt công năng của ngôi nhà đúng ngày tiện ích hoàn thành và tuyến đường sắt cao tốc lăn bánh.