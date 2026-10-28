Từ sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh, ĐBQH đề nghị cơ chế bảo vệ người mua nhà

(VTC News) -

Chiều 28/10, góp ý về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) quan tâm việc bảo vệ quyền lợi của người mua nhà tại các dự án có sai phạm.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An. (Ảnh: Media Quốc hội)

“Các dự án Mường Thanh tại Hà Nội đang được báo chí phản ánh đặt ra vấn đề rất đáng quan tâm là chủ đầu tư vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng nhưng người mua trả tiền lại phải chờ đợi kéo dài về mặt pháp lý, thậm chí đối diện với việc di dời, phá bỏ căn nhà vi phạm đó”, ông An dẫn vụ việc.

Dẫn quy định tại dự thảo Luật về nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, song đại biểu đánh giá các quy định này chưa phản ánh rõ trách nhiệm này.

Ông An đặt vấn đề nếu dự án chưa thể hoàn thiện pháp lý, chủ đầu tư không chấp hành, vi phạm pháp luật bị xử lý hoặc mất khả năng thanh toán thì người dân được bảo vệ bằng cơ chế gì trong luật này?

Từ thực tế trên, đại biểu An đề nghị bổ sung một điều riêng về giải quyết quyền lợi của người mua nhà tại các dự án có vi phạm pháp luật, áp dụng thống nhất cho nhà ở thương mại và các quy định có liên quan.

Trong điều luật được đề nghị bổ sung, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị làm rõ 3 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, phân định trách nhiệm, bảo vệ người mua không biết và không buộc phải biết về vi phạm; không mặc nhiên chuyển nghĩa vụ tài chính, chi phí khắc phục của chủ đầu tư sang cư dân. “Không thể yêu cầu người dân tự kiểm tra những hồ sơ mà chỉ cơ quan quản lý Nhà nước mới có điều kiện tiếp cận”, ông An nói.

Yêu cầu thứ hai là phân loại phương án xử lý. Theo ông An, công trình có thể khắc phục, được phép tồn tại thì phải có thời hạn hoàn thiện pháp lý và giải quyết giấy chứng nhận. Công trình buộc phá dỡ phải có phương án chỗ ở tạm thời, hoàn trả tiền, đổi nhà hoặc bồi thường phù hợp. Trường hợp nguy hiểm phải di dời ngay thì đồng thời bảo đảm chỗ ở và quyền lợi người dân.

Vấn đề thứ ba được đại biểu đề cập là nghĩa vụ bồi thường phải gắn với nguồn bảo đảm, cơ chế bảo toàn tài sản và xử lý khi chủ đầu tư mất khả năng thanh toán; xác định rõ cơ quan đầu mối; làm rõ quyền sở hữu căn hộ đối với những quyền sử dụng đất chung và quyền lợi khi xây lại chung cư.

Đề xuất kéo dài thời hạn hạn chế bán nhà ở xã hội lên 10 năm

Liên quan quy định về nhà ở xã hội, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát chi phí và bảo đảm ưu đãi thực sự đến với người mua.

“Phải công khai cơ cấu giá, kiểm soát việc phân bổ chi phí giữa phần nhà ở xã hội và phần thương mại; quy định trách nhiệm hậu kiểm, thời hạn hoàn trả chênh lệch khi giá quyết toán thấp hơn giá đã thu”, ông An nói và đề nghị phải có giải pháp để xử lý dứt điểm tâm lý mua nhà xã hội để hưởng chênh lệch và đầu cơ, kiếm lợi.

Về chuyển nhượng, dự thảo Luật quy định sau 5 năm chỉ được bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội, đại biểu đánh giá quy định này hướng tới chống đầu cơ, trục lợi.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng nếu chỉ hạn chế đối tượng mà không có cơ chế điều tiết giá, nhà ở xã hội vẫn có thể được chuyển nhượng với giá vượt khả năng chi trả của người cần nhà.

Từ đó, đại biểu đề xuất hai phương án.

Phương án thứ nhất là kéo dài thời hạn hạn chế chuyển nhượng nhà ở xã hội từ 5 năm theo dự thảo lên 10 năm. Sau thời hạn này, người mua được phép bán bình thường.

Phương án thứ hai là giữ quy định 5 năm như dự thảo nhưng hình thành một sàn giao dịch nhà xã hội để các đối tượng thuộc diện mua nhà xã hội được tham gia mua trên sàn này.

Theo đại biểu, cách làm này nhằm giải quyết tình trạng mua nhà ở xã hội để hưởng lợi từ chênh lệch giá, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng.

Về nhà ở cho lực lượng vũ trang Nhân dân, ông An phân tích đây là loại hình vừa mang tính an sinh, vừa là chính sách cán bộ, gắn với xây dựng lực lượng và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tán thành áp dụng các ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, nguyên tắc kiểm soát chi phí và giá của nhà ở xã hội đối với nhà cho lực lượng vũ trang, nhưng đại biểu An góp ý không nên bó cứng toàn bộ nhà ở lực lượng vũ trang vào cơ chế nhà ở xã hội, nhất là về hình thức đầu tư, điều kiện hưởng và thẩm quyền tổ chức thực hiện.