Bộ Công an vẫn đang xác minh, điều tra dự án 'Nuôi em'

Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1/2026.

Trước câu hỏi của phóng viên liên quan dự án "Nuôi em", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đang xác minh vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả.

Trước đó, tại họp báo Bộ Công an hồi tháng 12/2025, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, sau khi có thông tin trên báo chí, dư luận, Bộ Công an đã chỉ đạo công an 13 tỉnh rà soát, kiểm tra.

Trong đó, Cục C02 chỉ đạo, phối hợp Phòng PC02 các địa phương xác minh rất khẩn trương, quyết liệt. Cục C02 cho biết đang điều tra việc có hay không có việc gian lận trong hoạt động tình nguyện này.

Hoàng Hoa Trung là nhà sáng lập dự án "Nuôi em".

Nuôi em là dự án từ thiện do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.

Mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Từ một nhóm nhỏ, dự án đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách.

Tuy nhiên, tối 6/12/2025, sự việc liên quan dự án thiện nguyện "Nuôi em" bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản đăng tải các đoạn tin nhắn, đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của chương trình.

Một số tài khoản còn phát hiện mã “Nuôi em” của họ trùng với mã của người khác. Bên cạnh đó, việc dự án hoạt động nhiều năm nhưng vẫn nhận quyên góp qua số tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung cũng khiến nhiều người tranh cãi.