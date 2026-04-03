Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Chiều 3/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo đại diện Cục C03, đơn vị đang tập trung làm rõ những vi phạm. Đến nay, Cục C03 đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Ông Vũ Thế Phiệt

Trước đó, ngày 18/3, tại cuộc họp Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trong khi đó, ở diễn biến liên quan, ACV đã có thông báo về việc ông Vũ Thế Phiệt khi đang đương chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV đã bị tạm giam về cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Cùng bị bắt với ông Vũ Thế Phiệt, còn có ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành).