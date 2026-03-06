Vì sao Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt?

(VTC News) -

Theo văn bản này, ngày 4/3, ACV nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Cả hai lãnh đạo bị bắt với cáo buộc “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt.

Ông Vũ Thế Phiệt, sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đã công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995. Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2012 - 2017, Phó Tổng Giám đốc ACV từ năm 2017 đến 2018 và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ACV từ tháng 8/2018.

Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV.

Ông Nguyễn Tiến Việt, sinh năm 1972, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường. Trước khi bị bắt, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành ACV, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Sau thay đổi, HĐQT ACV gồm 5 thành viên, trong đó ông Vũ Thế Phiệt giữ chức Chủ tịch HĐQT; các thành viên còn lại gồm ông Nguyễn Tiến Việt, ông Lê Văn Khiên, bà Nguyễn Thị Hồng Phương và ông Nguyễn Ngọc Quý.

Hiện nay, ACV đang là đơn vị quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống 21/23 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Cần Thơ và Liên Khương.

Ngoài ra, ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành).