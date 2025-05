Soobin hát xẩm với Binz, chơi đàn bầu cùng bố

(VTC News) -

Trong đêm nhạc đầu tiên mang tên mình - Soobin live concert: All-rounder, Soobin không chỉ khiến khán giả mãn nhãn, mãn nhĩ mà còn lay động sâu thẳm cảm xúc bằng hành trình âm nhạc kể bằng trái tim, kỹ thuật và sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng.

"Soobin live concert: All-rounder" ngày đầu tiên vừa diễn ra vào tối 26/5 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Soobin Hoàng Sơn dẫn dắt hàng chục nghìn khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, như thể đang sống lại từng cột mốc trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Với sân khấu LED toàn phần, hệ thống âm thanh kết hợp giữa live band Màu Nước và dàn nhạc giao hưởng, Soobin mở màn bằng chuỗi ca khúc hiện đại như Luật anh, Đã đến lúc, BlackJack, Superstar, Hey đầy mê lực và mạnh mẽ.

Không chỉ hát, Soobin còn trổ tài vũ đạo, đu dây, làm chủ toàn bộ sân khấu bằng những màn trình diễn được dàn dựng công phu, ánh sáng kỳ ảo cùng hiệu ứng sân khấu được tính toán kĩ lưỡng. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV cùng Soobin đã tạo nên một tổng thể trình diễn vừa giàu tính giải trí, vừa mang chiều sâu nghệ thuật.

Soobin chơi đàn bầu cùng bố - NSND Huỳnh Tú.

Khi khán giả đang đắm chìm trong sự sôi động của Trò chơi, Lu mờ, Ai mà biết được, Soobin bất ngờ mang đến màn biểu diễn đậm chất dân gian. Trên sân khấu, nam ca sĩ xuất hiện cùng bố – NSND Huỳnh Tú cùng nhau thể hiện những làn điệu dân ca Bắc Bộ như Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền.

Sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa truyền thống và đương đại, giữa hai thế hệ nghệ sĩ, không chỉ gây choáng ngợp mà còn tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật giàu bản sắc, đậm chất Việt giữa sân khấu âm nhạc hiện đại.

Nam ca sĩ dành nhiều lời tri ân cho người cha, người thầy đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật của mình.

Đây không đơn thuần là màn trình diễn, mà là lời tri ân đầy xúc động của Soobin dành cho cội nguồn – nơi anh sinh ra, lớn lên và thấm đẫm tinh thần âm nhạc truyền thống. Lần đầu tiên, khán giả chứng kiến một Soobin sâu lắng, trưởng thành và đầy tự hào dân tộc.

“Bố là người dạy tôi chơi đàn bầu từ năm 3 tuổi, là người truyền cảm hứng để tôi làm nghề, và là tấm gương để tôi phấn đấu trở thành nghệ sĩ đúng nghĩa”, Soobin nghẹn ngào chia sẻ về NSND Huỳnh Tú - người cha, người thầy đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật của mình.

Cũng trong đêm diễn, bất ngờ lớn nữa làm nổ tung khán phòng: Soobin lần đầu tiên hát xẩm cùng Binz – rapper vốn nổi tiếng với hình ảnh thời thượng, chất chơi. Sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian và rap hiện đại là một cú bẻ lái táo bạo, độc nhất, thể hiện tư duy sáng tạo vượt giới hạn thể loại của Soobin. Đây là một trong những điểm sáng đáng nhớ nhất của concert, khẳng định cá tính nghệ thuật và khả năng biến hóa của nam ca sĩ.

Soobin và bố kết hợp với Binz trong màn hát xẩm đặc sắc.

Ở phần sau của đêm diễn, Soobin trở lại với những bản tình ca đã làm nên tên tuổi như Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Tháng Năm, Xin đừng lặng im. Xuyên suốt đêm diễn, nhiều lần Soobin không giấu được nước mắt khi nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn flash từ điện thoại khán giả cùng ngân vang theo từng ca khúc. Trong hơn 20 phút hát live không nghỉ, Soobin thể hiện rõ nội lực giọng hát, bản lĩnh sân khấu và sức bền cảm xúc.

Concert khép lại bằng những giai điệu mang màu sắc quốc tế như Dancing In The Dark, Beautiful Monster, Sunset In The City và cao trào bằng ca khúc mới Ai cũng phải lớn. – lời tự sự nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về hành trình trưởng thành. Khi những thước phim tuổi trẻ của Soobin lần lượt xuất hiện trên màn hình LED, khoảnh khắc anh nghẹn ngào trên sân khấu đã để lại dư âm lắng đọng trong lòng người xem.

Đêm nhạc còn ghi dấu bởi sự thông minh trong lựa chọn khách mời, góp phần làm nổi bật sắc màu nghệ thuật đa diện của Soobin. Bên cạnh Binz, JustaTee, concert còn có sự xuất hiện của tlinh, Rhymastic – những tên tuổi góp phần tạo nên không gian âm nhạc phong phú và bùng nổ.

Với ngoại hình sáng sân khấu, tư duy nghệ thuật hiện đại và sự dấn thân không ngừng nghỉ, Soobin đã chứng minh bản thân là nghệ sĩ toàn năng. Soobin live concert: All-rounder không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Soobin, mà còn là một cú hích mạnh mẽ, góp phần nâng tầm thị trường concert tại Việt Nam.