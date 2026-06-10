Bimbosan – thương hiệu dinh dưỡng chuẩn Thụy Sĩ ra mắt toàn diện tại Việt Nam

(VTC News) -

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi Bimbosan – thương hiệu gần một thế kỷ đồng hành cùng các gia đình Thụy Sĩ chính thức mở rộng tại Việt Nam thông qua đối tác chiến lược độc quyền là Công ty Cổ phần BT Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn HOCHDORF, các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, đối tác chiến lược, cơ quan báo chí và đông đảo khách mời.

Hành trình đưa chuẩn dinh dưỡng Thụy Sĩ đến với trẻ em Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Lưu Bá Thường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BT Việt Nam chia sẻ những suy nghĩ trong quá trình tìm kiếm những giải pháp tối dinh dưỡng tối ưu dành cho trẻ em Việt Nam.

“Một ly sữa tốt không phải là ly sữa có nhiều thành phần nhất, mà là ly sữa được kiến tạo từ sự tử tế nhất – tử tế với thiên nhiên, tử tế với vật nuôi, tử tế với nền khoa học nghiêm túc và trên hết là sự tử tế dành cho trẻ em”, ông quan niệm.

Theo ông Thường, sau nhiều năm khảo sát các mô hình sản xuất dinh dưỡng hàng đầu thế giới, Thụy Sĩ là nơi hội tụ đầy đủ những giá trị mà ông tìm kiếm: sự chuẩn mực, minh bạch, khoa học và trách nhiệm.

Đó cũng là lý do BT Việt Nam lựa chọn đồng hành cùng Bimbosan để mang tới cho trẻ em Việt Nam nguồn dinh dưỡng chất lượng cao được xây dựng trên nền tảng của khoa học và sự tử tế.

Trong gần 100 năm qua, Bimbosan đã trở thành một trong những thương hiệu được nhiều gia đình Thụy Sĩ tin dùng nhờ sự nhất quán về chất lượng, độ an toàn và trách nhiệm đối với sức khỏe trẻ em. Điều làm nên sự khác biệt của Bimbosan không chỉ là nguồn nguyên liệu cao cấp mà còn nằm ở toàn bộ hệ sinh thái tiêu chuẩn mà thương hiệu theo đuổi.

Từ điều kiện chăn nuôi, nguồn thức ăn tự nhiên, quy trình thu hoạch đến sản xuất thành phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều mang đúng chuẩn mực chất lượng của Thụy Sĩ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Sandro Tichelli – đại diện Tập đoàn HOCHDORF – cho biết, việc lựa chọn BT Việt Nam trở thành đối tác chiến lược lâu dài không đơn thuần dựa trên năng lực kinh doanh. Theo ông, điều thuyết phục HOCHDORF chính là sự tương đồng về triết lý phát triển và trách nhiệm đối với sức khỏe trẻ em.

“Trong suốt hành trình phát triển của Bimbosan, chúng tôi luôn tin rằng những mối quan hệ hợp tác bền vững nhất được xây dựng từ sự đồng điệu về giá trị. Điều chúng tôi tìm kiếm không chỉ là một nhà phân phối, mà là một đối tác cùng chia sẻ trách nhiệm đối với thế hệ tương lai", ông chia sẻ.

Bước ngoặt chiến lược sau 9 năm hợp tác

Lễ ra mắt năm 2026 không chỉ là sự kiện giới thiệu thương hiệu mà còn đánh dấu một cột mốc chiến lược mới trong quan hệ hợp tác giữa HOCHDORF và BT Việt Nam.

Sau gần 9 năm đồng hành, BT Việt Nam chính thức trở thành đơn vị duy nhất được Tập đoàn HOCHDORF ủy quyền phân phối thương hiệu Bimbosan trên các nền tảng thương mại điện tử và môi trường số tại Việt Nam.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm Bimbosan một cách thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng hơn, đồng thời đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến của các gia đình trẻ.

Sự mở rộng này cũng thể hiện niềm tin của HOCHDORF đối với năng lực phát triển thị trường của BT Việt Nam cũng như cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Cá nhân hóa dinh dưỡng – xu hướng nuôi con hiện đại

Một trong những giá trị cốt lõi của Bimbosan là triết lý cá nhân hóa dinh dưỡng. Thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi trẻ em, Bimbosan phát triển hệ thống sản phẩm được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn phát triển và nhu cầu sinh lý riêng biệt.

Cách tiếp cận này giúp tối ưu khả năng hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ nhỏ, đồng thời hạn chế tình trạng bổ sung dư thừa các thành phần không cần thiết. Theo đại diện thương hiệu, đây chính là hướng đi phù hợp với xu hướng nuôi con khoa học và thuận tự nhiên đang được nhiều gia đình hiện đại trên thế giới lựa chọn.

Tại sự kiện, đại diện Bimbosan và BT Việt Nam cùng cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em; cam kết duy trì các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Thụy Sĩ; đồng thời cam kết xây dựng niềm tin bền vững dựa trên sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả thực tế của sản phẩm.

Sự hiện diện chính thức của Bimbosan tại Việt Nam không chỉ mở ra thêm lựa chọn dinh dưỡng cao cấp cho các gia đình, mà còn góp phần đưa những chuẩn mực quốc tế về chất lượng, an toàn và khoa học dinh dưỡng đến gần hơn với thế hệ trẻ em Việt Nam.