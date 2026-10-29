Hơn 3 km đường ở Gia Lai làm 3 năm chưa xong, dân sống chung với bụi và bừa bộn

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây chia sẻ, việc dự án triển khai chậm đã gây khó khăn cho người dân trong quá trình đi lại và sinh hoạt hằng ngày. Nguyên nhân cốt lõi ở đây là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thời gian qua gặp khó khăn, vướng mắc một số hộ dân còn chưa đồng thuận với giá đền bù đất đai, vật kiến trúc nên tiến độ thực hiện không đảm bảo.