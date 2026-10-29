Cận cảnh Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai sau hơn 3 năm thi công

Phần tuyến chính cao tốc dài 5km, từ điểm đầu dự án đến nút giao ĐT25B, đã được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025. Hiện các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện những hạng mục phụ trợ cuối cùng. Tại đoạn tuyến này, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông và sơn kẻ vạch đường đã được lắp đặt đồng bộ, sẵn sàng phục vụ khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.