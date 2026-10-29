Cận cảnh Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai sau hơn 3 năm thi công

HĐND TP.HCM xem xét quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm
Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm sẽ được xem xét, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM ngày 29/10.
Cận cảnh nút giao thông 2 tầng 1.351 tỷ ở Nha Trang xây gần 10 năm chưa xong
Gần 10 năm thi công, nút giao Ngọc Hội hơn 1.500 tỷ đồng giữa trung tâm Nha Trang vẫn dang dở, người dân ngao ngán vì bụi bặm, ô nhiễm.
Điện thoại thành công cụ 'gài bẫy' giữa đường: Chuyên gia cảnh báo điều ít biết
Chiếc điện thoại đôi khi trở thành công cụ khiêu khích, kích động đối phương rồi phát tán lên MXH để giành lợi thế dư luận, kéo theo nguy cơ vi phạm pháp luật.
TP.HCM duyệt phương án thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2027 xây dựng với các chương chủ đề chính; thiết kế hướng kết hợp giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc vùng miền với tinh thần sáng tạo.
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