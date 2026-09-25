Vì sao cơ sở cao đẳng ở Huế bị bỏ hoang gần 10 năm?

Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế bỏ hoang gần 10 thập kỷ

Nhiều năm qua, người dân, du khách đi từ khu vực trung tâm TP Huế xuôi về hướng biển Thuận An luôn ngỡ ngàng khi chứng kiến một trụ sở hoành tráng nằm ở mặt tiền quốc lộ 49 đoạn qua phường Dương Nỗ ( TP Huế ) bỏ hoang hoá suốt nhiều năm và xuống cấp.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News , trước đây trụ sở nhà đất này là trụ sở Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ (nay là TP Huế). Năm 2003, sau khi trung tâm hành chính huyện Phú Vang cũ chuyển về khu vực Phú Đa thì toàn bộ quỹ nhà, đất kể trên được bàn giao cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại (Bộ Thương mại cũ) quản lý, sử dụng.

Năm 2008, cơ sở nhà, đất này tiếp tục được chuyển sang Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (thuộc Bộ Công Thương). Sau đó, công sản được sử dụng làm cơ sở 3 của nhà trường, phục vụ hoạt động đào tạo, thực hành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Thế nhưng do khá xa trung tâm nên hoạt động kém hiệu quả, sau đó gần như bỏ hoang suốt gần thập kỷ,

Ghi nhận tại cơ sở 3 trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại phường Dương Nỗ (TP Huế) cho thấy, hiện không có hoạt động giảng dạy, các phòng học cửa đóng then cài, có lẽ cũng từ rất lâu không mở cửa.

Tại dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, xung quanh khuôn viên mọc nhiều cỏ dại vượt quá đầu người; tường bong tróc, phủ kín rêu phong...

Trong khi đó, các dãy phòng học và nhà chức năng đều xuống cấp nghiêm trọng

Đáng chú ý, gần ngay cơ sở 3 đang bỏ hoang của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là Trường THPT Phan Đăng Lưu (một trong những trường phổ thông có quy mô học sinh lớn của TP. Huế) nhiều năm qua lại hoạt động trong điều kiện mặt bằng hạn chế, chật hẹp, chưa đáp ứng không gian học tập, sinh hoạt, giáo dục thể chất và các hoạt động ngoại khóa của đơn vị.

Được biết, từ năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ từng đề xuất Bộ Công Thương chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế về địa phương để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo Bộ.

Sau đó, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có văn bản thống nhất chủ trương chuyển giao cơ sở 3. Đồng thời, đề nghị địa phương xem xét mở rộng quỹ đất tại cơ sở 2 của trường ở khu đô thị mới An Vân Dương để bảo đảm tiêu chuẩn sử dụng đất.

Thế nhưng, đến nay, mọi thủ tục chuyển giao vẫn đang dậm chân tại chỗ. Điều này làm khu công sản kể trên ở phường Dương Nỗ rơi vào cảnh bỏ hoang gần thập kỷ, nhiều hạng mục xuống cấp, gây lãng phí.

Bộ Công Thương mới đây cũng có văn bản gửi UBND TP Huế về dự kiến phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, theo phương án của Bộ Công Thương, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại thôn Dương Nỗ Nam (phường Dương Nỗ), có diện tích đất hơn 5.900m², hiện đang bỏ trống, không sử dụng. Bộ đề xuất điều chuyển cơ sở này về UBND TP Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Sau khi nhận được văn bản của Bộ Công Thương, UBND TP Huế có văn bản trả lời, thống nhất với phương án sắp xếp nhà, đất của Bộ tại địa phương. Đồng thời, UBND TP Huế đề nghị Bộ Công Thương sớm thực hiện việc điều chuyển cơ sở 3 Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế về địa phương để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.