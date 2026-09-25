Vì sao cơ sở cao đẳng ở Huế bị bỏ hoang gần 10 năm?
(VTC News) -
Từng là trụ sở UBND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ sau đó chuyển thành cơ sở 3 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nhưng rồi bỏ hoang gần 10 năm.
Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế bỏ hoang gần 10 thập kỷ
Bộ Công Thương mới đây cũng có văn bản gửi UBND TP Huế về dự kiến phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, theo phương án của Bộ Công Thương, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại thôn Dương Nỗ Nam (phường Dương Nỗ), có diện tích đất hơn 5.900m², hiện đang bỏ trống, không sử dụng. Bộ đề xuất điều chuyển cơ sở này về UBND TP Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.
Sau khi nhận được văn bản của Bộ Công Thương, UBND TP Huế có văn bản trả lời, thống nhất với phương án sắp xếp nhà, đất của Bộ tại địa phương. Đồng thời, UBND TP Huế đề nghị Bộ Công Thương sớm thực hiện việc điều chuyển cơ sở 3 Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế về địa phương để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.
NHẤT VƯƠNG
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