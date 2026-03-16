Xử phạt người đàn ông bịa chuyện 'CSGT cướp xe' trên mạng xã hội

(VTC News) -

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Ông D.T.Q. tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, ngày 18/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, Tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc phát hiện anh D.T.Q (SN 1993) lái xe máy vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo đúng quy định. Tại thời điểm làm việc, người vi phạm đã được giải thích rõ hành vi, ký xác nhận và không có ý kiến khiếu nại.

Tuy nhiên sau đó, anh Q. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai lệch bản chất sự việc, cho rằng bị “cướp mất xe”. Qua làm việc với cơ quan công an, anh Q. thừa nhận thông tin đăng tải không đúng sự thật, xuất phát từ bức xúc cá nhân; đồng thời xác nhận cán bộ CSGT thực hiện đúng quy trình, không có sai phạm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Q. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Tương tự, qua theo dõi trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản “L.H” đăng tải video ghi lại cảnh CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao cắt với đường ĐT743, kèm nội dung chú thích mang tính suy diễn, làm sai lệch bản chất hoạt động tuần tra kiểm soát.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông L.V.H (SN 1985, trú tại Vĩnh Long). Ông H. thừa nhận đã tự quay, biên tập và chèn nội dung do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế và đã chủ động gỡ bỏ video vi phạm. Hành vi này được xác định vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP và đã bị xử phạt theo quy định.

Trước đó, vào các ngày 9/11 và 11/11/2025, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều đoạn video do tài khoản @anhgrabvlog đăng tải, ghi lại quá trình làm nhiệm vụ của Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn cùng nội dung trao đổi giữa lực lượng CSGT với người ghi hình.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông T.Q.A – người trực tiếp quay và biên tập các video này. Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận đã không kiểm soát được cảm xúc, lời nói trong quá trình làm việc với tổ công tác, đồng thời đăng tải hình ảnh lực lượng CSGT khi chưa được sự đồng ý và không kiểm soát nội dung bình luận trên bài viết.

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản xử phạt ông T.Q.A về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” theo điểm e khoản 2 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Ngày 9/2/2026, ông A. đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng.

Theo PC08, các vụ việc trên cho thấy một bộ phận người sử dụng mạng xã hội còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật, đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ. Những hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan nhà nước mà còn có thể gây tác động xấu đến nhận thức xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đơn vị khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ; không lợi dụng không gian mạng để bôi nhọ, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc cần phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, có thể liên hệ trực ban Phòng CSGT qua số điện thoại 0693.187.521, đường dây nóng 0326.08.08.08, email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc qua Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM” để được tiếp nhận, xử lý.