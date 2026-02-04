Vụ tai nạn làm Trung tá CSGT Thái Nguyên tử vong: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Theo thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h32 ngày 4/2 trên tuyến Quốc lộ 1B, đoạn Km 143+350, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều.

Thời điểm này, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ thì bị ô tô BKS 20C – 211.76 do tài xế Trần Đức Vũ (SN 2003, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) cầm lái, lưu thông hướng Lạng Sơn - Hà Nội, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Hải.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cú va chạm làm Trung tá Hải hy sinh tại hiện trường. Vụ tai nạn cũng khiến một người dân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Viện KSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thụ lý, điều tra vụ việc.

Chiều cùng ngày Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, xử lý 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên, liên quan vụ việc nói trên.

Hai chủ tài khoản được xác định là N.T.A, (SN 1988, trú tại xã Tân Cương) và T.H.S, (SN 1954, trú phường Phan Đình Phùng, cùng tỉnh Thái Nguyên).

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, ứng xử văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.