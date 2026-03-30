Bí thư Trần Lưu Quang: HĐND phải mở đường cụ thể hóa các cơ chế, chính sách

(VTC News) -

Phát biểu tại kỳ họp lần thứ I, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định HĐND Thành phố giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ thực hiện chức năng theo luật định, mà còn là cầu nối quyết định trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, bảo đảm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ Thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết quan trọng của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Những định hướng lớn này đặt ra mục tiêu rất cao, yêu cầu rất lớn và khát vọng phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ I, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Quang, HĐND Thành phố phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, chủ động mở đường trong cụ thể hóa các cơ chế, chính sách cho những lĩnh vực mới, những động lực tăng trưởng mới. Đồng thời là trung tâm giám sát và kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành đúng định hướng, kỷ luật, kỷ cương và vì nhân dân phục vụ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, kỳ họp lần đầu tiên này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố và Hội thẩm nhân dân.

Các đại biểu phải phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về năng lực, uy tín, phẩm chất và tinh thần cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành trong suốt nhiệm kỳ.

Trao chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ mới, HĐND TP.HCM được yêu cầu tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính nền tảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố. Trước hết, cần nâng cao vai trò thể chế hóa, bảo đảm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội được cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ và sát thực tiễn.

Trong bối cảnh TP.HCM định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, HĐND cần chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề có chất lượng, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định để khơi thông nguồn lực và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm, các lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, quy hoạch, đất đai, môi trường, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Việc bố trí ngân sách cần bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, hình thức.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trúng cử đại biểu HĐND khóa XI.

Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các dự án đầu tư công, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đội vốn, kém hiệu quả, bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và phát huy hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM sẽ đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị, đầu tư công, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi, minh bạch hơn.

Đối với mỗi đại biểu HĐND, Thành phố yêu cầu phải thực sự gần dân, sát dân, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Uy tín và hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố sẽ phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của từng đại biểu trong suốt nhiệm kỳ.

Kỳ họp đầu tiên này cũng bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.HCM, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố; đồng thời thành lập các ban của HĐND, bầu trưởng ban, phó trưởng ban và ủy viên các ban.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM sẽ bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM và TAND các khu vực, ra mắt Thường trực HĐND và UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau bầu cử và thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế trên địa bàn.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, kỳ họp đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc chính trị và pháp lý nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của HĐND và UBND Thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Đây là những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền Thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, thận trọng, lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Đây là yêu cầu rất quan trọng để xây dựng một bộ máy đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.