Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ôm đàn, hát tặng thanh niên

Clip: Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ôm đàn hát tặng cán bộ đoàn

Sáng 2/4, tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành ủy TP.HCM với cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã tạo không khí gần gũi khi ôm đàn, hát tặng thanh niên.

Sau phần trao đổi, để làm mới không khí, Bí thư Trần Lưu Quang tự đệm guitar, trình bày hai ca khúc “Ngồi lại bên nhau” (Phạm Uyên Nguyên) và “Con đường đến trường” (Phạm Đăng Khương), nhận được sự hưởng ứng của đại biểu, đoàn viên.

Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ nhiều cảm xúc khi gặp gỡ lực lượng cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu của thành phố. Ông cho biết mong muốn lắng nghe suy nghĩ, nguyện vọng của tuổi trẻ, đồng thời đặt vấn đề thành phố cần làm gì, làm như thế nào để tạo điều kiện tốt hơn cho thanh niên phát triển.

“Lo cho các bạn là lo cho tương lai của thành phố”, ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Việt Dũng)

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện, xây dựng cơ chế phù hợp cho các nhóm đối tượng, trong đó có cán bộ Đoàn, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Qua đó, định hướng để thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng gửi gắm kỳ vọng, thanh niên cần chứng minh hiệu quả từ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố; chủ động trưởng thành, làm được nhiều việc hơn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.