Bí thư TP.HCM: Mặt trận phải là 'thỏi nam châm' thu hút nguồn lực và trí tuệ

Bí thư TP.HCM nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm mà Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM cần quan tâm đặc biệt trong nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, mặt trận phải là “thỏi nam châm” thu hút nguồn lực và trí tuệ của mọi tầng lớp Nhân dân. Cần thu hút người dân tham gia các phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, đoàn kết phải được thể hiện bằng hành động, chứ không chỉ bằng phong trào. Người dân cũng cần thấy rõ quyền lợi, vai trò trách nhiệm của mình, nên các phong trào cần gần gũi, gắn dân sinh thiết thực tránh hình thức.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

Thứ hai, mặt trận phải thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh; không phản ánh chung chung mà phải đi vào trọng tâm, trọng điểm. Khi kiến nghị phải thiết thực và khả thi; theo đuổi đến cùng vấn đề phản biện. Mặt trận cũng phải thể hiện rõ vai trò giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng của địa phương, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Thứ ba là ứng dụng công nghệ, tạo hệ sinh thái tương tác số với nhân dân để chia sẻ, đồng hành, gắn kết cùng nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phải tích cực trong chuyển đổi số, không chỉ để hiện đại hóa công tác mà còn để thay đổi phương thức tập hợp và nắm bắt lòng dân, để dễ lắng nghe người dân hơn và nhân dân hào hứng hơn trong việc đóng góp ý kiến.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam TP.HCM phải thay đổi phương thức tập hợp và nắm bắt tâm tư người dân, để dễ lắng nghe người dân hơn.

"Cán bộ mặt trận phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai, phản hồi có trách nhiệm, nhận ra những hạn chế của mình khi người dân nêu ý kiến.

Cán bộ mặt trận phải theo sát quá trình giải quyết các vấn đề của chính quyền, đối với sai sót phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và kịp thời khắc phục, không được để ý kiến người dân rơi vào lãng quên. Sức mạnh của mặt trận bắt nguồn từ tự sự chân thành và trách nhiệm. Đây là yếu tố quyết định để Mặt trận làm cầu nối trước Đảng với Nhân dân", Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu.

Bí thư Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Vấn đề quan trọng thứ 5 là huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội kiến tạo TP.HCM với không gian phát triển mới. MTTQ Việt Nam TP.HCM phải là hạt nhân kết nối. Chỉ khi các nguồn lực được huy động mạnh mẽ, hiệu quả thì thành phố mới có động lực phát triển nhanh bền vững.

Một TP.HCM văn minh hiện đại nghĩa tình không chỉ là khát vọng của đảng bộ, chính quyền mà còn là khát vọng của mỗi người dân, doanh nghiệp. Thành phố chỉ phát triển nhanh và bền vững khi mọi cá nhân và cộng đồng đều nhận thức rõ vai trò của mình, và chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển chung.

TP.HCM với tầm vóc mới cần có tư duy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học. Nguồn lực kinh tế của các doanh nhân, doanh nghiệp. Sức mạnh tinh thần của các tôn giáo; sự kết nối của kiều bào.

Đại diện cho khối đoàn kết toàn dân tộc

Theo Bí thư TP.HCM, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chính sức mạnh vô biên này là cội nguồn làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu vĩ đại của đất nước. Chân lý ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên sau hợp nhất.

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kịp thời thể hiện trách nhiệm, phát huy vai trò đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhanh chóng huy động và tiếp nhận mọi nguồn lực hỗ trợ quý báu từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Tất cả tạo nên nhịp cầu sẻ chia, góp phần động viên và giảm bớt khó khăn cho đồng bào, đặc biệt là tại tỉnh Khánh Hòa.

"Chính trong hoạn nạn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào càng tỏa sáng, khẳng định sức mạnh bền chặt của khối đại đoàn kết khi đối diện với thử thách.

Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tương thân tương ái đã khắc sâu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã, đang và tiếp tục nỗ lực hết mình, để cùng chia sẻ những nỗi đau, hỗ trợ cuộc sống của người dân vùng lũ vượt qua những mất mát, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt với TP.HCM, khi được tổ chức trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương cũ là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đây là thời điểm mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực đưa TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình; hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước.

TP.HCM luôn nhận được sự đóng góp tích cực từ nguồn lực kinh tế, trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp, tôn giáo, kiều bào...

Bí thư Thành ủy ghi nhận thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt trong an sinh xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong giai đoạn triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phần việc, nhiều nơi thực hiện chưa đồng bộ, chưa toàn diện, còn nhiều vấn đề phải khắc phục trong nhiệm kỳ mới để nhiệm kỳ 2025-2030 đặc biệt có ý nghĩa.