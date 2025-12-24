Bí thư phường Cửa Nam làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 24/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ với nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ngành và cơ quan thuộc thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì và trao các quyết định.

Cụ thể, Chủ tịch thành phố trao quyết định điều động bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đến nhận công tác tại HĐND TP Hà Nội theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao các quyết định bổ nhiệm.

Ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà, nhằm tăng cường cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho cơ sở.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác tại Sở Y tế TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.