Bị nẹt pô khiêu khích, nhóm thanh niên tấn công khiến 2 người bị thương

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm Y Phụng Niê, Y Đăng Buôn Dap, Y Khuyên Niê, Y Raun Bkrông, Y Vinh Niê Kđăm (từ 18 đến 19 tuổi), cùng trú tại buôn Rung, xã Krông Ana. Riêng Vũ Phúc Bảo (dưới 18 tuổi) được cho bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm thanh niên bị khởi tố hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 31/3, Y Phụng, Y Đăng, Y Khuyên và Y Raun tụ tập ăn nhậu tại nhà một người quen trong buôn. Do bức xúc việc một số thanh niên ở buôn khác thường xuyên chạy xe máy nẹt pô qua địa bàn, có biểu hiện khiêu khích, nhóm này nảy sinh ý định chặn đánh.

Sau đó, các đối tượng rủ thêm Y Vinh và Vũ Phúc Bảo cùng tham gia, chuẩn bị nhiều hung khí như kiếm, dao, gậy và vỏ chai bia rồi kéo ra khu vực nhà cộng đồng buôn trên tỉnh lộ 2 để phục sẵn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi phát hiện một số thanh niên chạy xe máy ngang qua có nẹt pô, nhóm này nhiều lần lao ra chặn xe, truy đuổi và dùng hung khí tấn công. Vụ việc khiến 2 người bị đánh, chém bị thương nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Ana phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc, truy xét và làm rõ hành vi của nhóm đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.