Vụ 3 người bị bắn chết ở Đồng Nai: Bắt 3 nghi phạm bán súng cho hung thủ

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng cũ).

Theo kết luận điều tra, Lê Sỹ Tùng (33 tuổi), là người trực tiếp thực hiện vụ thảm sát, không có đồng phạm trong quá trình gây án. Hắn bị đề nghị truy tố các tội Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố ba người gồm: Lưu Minh Tiến (ngụ phường Trảng Bàng, Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ phường Hố Nai, Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ phường Trung Thành, Thái Nguyên), do có liên quan đường dây mua bán vũ khí mà Lê Sỹ Tùng sử dụng để gây án.

Cả ba bị can bị khởi tố về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt.

Theo điều tra, Tùng không có việc làm ổn định nhưng sống xa hoa, thường khoe hình ảnh du lịch, chạy mô tô phân khối lớn và tham gia hội săn bắn, các trò chơi bạo lực. Khi còn học phổ thông, hắn từng bị kết án 24 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Do lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Từng sở hữu súng săn và quen sử dụng vũ khí, hắn bán xe máy lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng các dụng cụ như đèn pin, tóc giả, khăn trùm đầu, quần áo thay đổi nhận dạng để che giấu hành vi.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, biệt lập. Hắn nhiều lần đến dò la, nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình rồi lên kế hoạch gây án.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Sáng 2/10, Tùng di chuyển nhiều chặng, liên tục thay đổi phương tiện, trang phục để tránh bị phát hiện. Khi đến gần cơ sở Thiên Hạnh, hắn mặc đồ bảo hộ, đeo kính, găng tay, lắp súng và bắn thử. Thấy các nạn nhân đang ăn tối, từ khoảng cách 35m, Tùng nổ súng khiến 3 người tử vong, bắn nổ camera, phá két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Sau 56 giờ truy xét, đến 13h30 ngày 5/10, Công an Đồng Nai bắt giữ Lê Sỹ Tùng, thu toàn bộ tang vật và tài sản liên quan. Trong 20 ngày tiếp theo, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ ba người liên quan đến đường dây mua bán vũ khí.

Cơ quan CSĐT, VKS và TAND tỉnh Đồng Nai thống nhất đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11/2025 để trấn an dư luận và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.