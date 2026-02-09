Xét xử kẻ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ) về các tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa xét xử ngày 9/2.

Khoảng 13h30 cùng ngày, bị cáo Tùng được dẫn giải đến phiên tòa trong sự giám sát nghiêm ngặt của nhiều lực lượng cảnh sát. Công tác an ninh được siết chặt, chỉ những người có giấy triệu tập của tòa án mới được phép vào phòng xử án.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng từng là sinh viên tại TP.HCM nhưng bỏ học giữa chừng. Khi còn học lớp 11, Tùng đã phạm tội Trộm cắp tài sản và bị TAND tuyên phạt 2 năm tù treo.

Liên quan đến vụ án, ba bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị truy tố về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, từng gây rúng động dư luận khoảng 4 tháng trước, xảy ra tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ). Vụ việc khiến vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại 12 tuổi tử vong.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra, sớm chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để đưa vụ án ra xét xử. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Lê Sỹ Tùng bị “rối loạn loại phân liệt”, tuy nhiên vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

Theo kết quả điều tra, Tùng không có việc làm ổn định nhưng sống xa hoa, thường xuyên khoe hình ảnh du lịch, chạy mô tô phân khối lớn và tham gia các hội nhóm săn bắn, trò chơi bạo lực. Do lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Bị cáo đã bán xe máy để lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng nhiều công cụ phục vụ gây án như đèn pin, tóc giả, khăn trùm đầu, quần áo nhằm thay đổi nhận dạng. Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh có nhà ở khang trang, biệt lập nên nhiều lần đến dò la, nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình.

Sáng 2/10/2025, Tùng di chuyển qua nhiều chặng, liên tục thay đổi phương tiện và trang phục để tránh bị phát hiện. Khi tiếp cận khu vực gây án, bị cáo mặc đồ bảo hộ, đeo kính, găng tay, lắp súng và bắn thử. Từ khoảng cách 35m, Tùng nổ súng khiến 3 người trong gia đình tử vong, sau đó bắn hỏng camera, phá két sắt lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Sau 56 giờ truy xét, đến 13h30 ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Lê Sỹ Tùng, thu giữ toàn bộ tang vật và tài sản liên quan. Trong vòng 20 ngày tiếp theo, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ ba đối tượng liên quan đến đường dây mua bán vũ khí quân dụng phục vụ cho hành vi phạm tội của Tùng.