Bất động sản TP.HCM đón thêm động lực tăng trưởng cuối năm

(VTC News) -

Những tháng cuối năm 2026, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận thêm nhiều hoạt động triển khai dự án. Tại Thủ Thiêm, dự án hàng chục nghìn tỷ đồng chính thức khởi công. Ở các khu vực phát triển mới, nhiều dự án căn hộ tiếp tục được xúc tiến, mở rộng nguồn cung cho thị trường.

Hàng loạt dự án tạo sức nóng

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là lễ khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm ngày 23/10 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 7,45 ha, được phát triển theo mô hình khu phức hợp đa chức năng, gồm các hạng mục nhà ở, thương mại, dịch vụ và văn phòng.

Dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm có tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.

Không chỉ tại khu vực trung tâm, thị trường nhà ở ở những địa bàn phát triển mới cũng ghi nhận hoạt động triển khai dự án.

Ngày 15/10, Vạn Xuân Group tổ chức động thổ và ép cọc thử dự án Happy One Elite tại phường Tam Bình. Dự án có quy mô gần 800 căn hộ, đánh dấu bước triển khai tiếp theo của doanh nghiệp trong phân khúc nhà ở cao tầng.

Đến ngày 19/10, chủ đầu tư tiếp tục ký kết hợp tác với Savills Việt Nam và 22 đối tác tư vấn, phân phối, chuẩn bị cho hoạt động giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, dự án Bcons tại khu vực phía Đông TP.HCM cũng được khởi công trong Quý 2, dự kiến bổ sung hơn 800 căn hộ cho người lao động.

Những dự án này có quy mô, phân khúc và tiến độ khác nhau, song cho thấy hoạt động đầu tư phát triển bất động sản đang được thúc đẩy tại nhiều khu vực của thành phố.

Theo báo cáo quý III/2026 của Savills Việt Nam, thị trường căn hộ TP.HCM ghi nhận khoảng 1.900 căn mở bán mới, đưa tổng nguồn cung sơ cấp lên khoảng 5.800 căn.

Đáng chú ý, nguồn cung đang có xu hướng mở rộng ra những khu vực ngoài lõi đô thị, đặc biệt là địa bàn Bình Dương trước đây. Theo phân tích của Savills từ danh sách dự án được Sở Xây dựng TP.HCM công bố, khu vực này chiếm hơn 55% nguồn cung căn hộ đủ điều kiện mở bán trong 7 tháng đầu năm.

Sự dịch chuyển này cho thấy không gian phát triển nhà ở của TP.HCM đang được mở rộng. Người mua có thêm cơ hội tiếp cận các dự án tại những khu vực có quỹ đất lớn, kết nối giao thông đang cải thiện và mức giá đa dạng hơn so với khu vực trung tâm.

Không chỉ có các dự án mới, nhiều dự án từng gặp khó khăn về pháp lý cũng đang có điều kiện tiếp tục triển khai.

Dự án Happy One Elite động thổ ngày 15/10.

Theo số liệu được HoREA công bố, tính đến đầu tháng 9/2026, TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 650 dự án tồn đọng, kéo dài. Trong 7 tháng đầu năm, có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, với tổng cộng 27.374 căn nhà, cao hơn số lượng căn nhà của cả năm 2025.

Đây là tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường, bởi việc khơi thông pháp lý không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án mà còn tạo cơ sở để cải thiện nguồn cung trong thời gian tới.

Động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc các cơ quan Trung ương và thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho những dự án tồn đọng đã góp phần giải phóng nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Ông Châu đánh giá, kết quả xử lý các vướng mắc pháp lý đã có tác động tích cực đến nguồn cung nhà ở, thể hiện qua số lượng dự án đủ điều kiện huy động vốn trong những tháng đầu năm 2026.

Việc tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng sẽ giúp khơi thông nguồn lực đang bị đình trệ, tạo thêm dư địa cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, Chủ tịch HoREA cũng lưu ý, bên cạnh việc tăng nguồn cung, thị trường cần chú trọng phát triển nhà ở thương mại có mức giá phù hợp, nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội, đáp ứng khả năng chi trả của người dân.

Đây là yếu tố quan trọng để những chuyển biến tích cực về pháp lý và hoạt động đầu tư có thể chuyển hóa thành giao dịch thực chất, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Ở góc độ nghiên cứu thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TP.HCM, nhận định việc cải thiện hạ tầng đang góp phần mở rộng không gian lựa chọn nhà ở của người dân.

Nguồn cung nhà ở cải thiện cùng những chuyển biến trong tháo gỡ pháp lý đang tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản TP.HCM.

Khi giá nhà tại khu vực trung tâm duy trì ở mức cao, người mua ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối giao thông, môi trường sống và mức giá phù hợp với năng lực tài chính.

Theo bà Hương, nguồn cung tại các đại đô thị và khu vực vùng ven gắn với hạ tầng sẽ tạo thêm lựa chọn cho người mua nhà để ở, đặc biệt ở những địa bàn có dư địa phát triển và mặt bằng giá dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng cũng đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ giao dịch.

Bà Hương cho biết nhiều chủ đầu tư hiện ưu tiên duy trì giá niêm yết, đồng thời hỗ trợ người mua thông qua các chính sách tài chính như hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, chiết khấu thanh toán nhanh và kéo dài tiến độ thanh toán.

Những chính sách này góp phần giảm áp lực dòng tiền ban đầu, tạo điều kiện để người mua cân đối khả năng tài chính khi lựa chọn sản phẩm.

Dù vậy, thị trường vẫn có sự phân hóa. Các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi, khả năng kết nối tốt và chính sách thanh toán phù hợp được đánh giá có lợi thế hơn trong việc tiếp cận khách hàng.

Theo dự báo của Savills, khoảng 6.000 căn hộ có thể tiếp tục được mở bán tại TP.HCM trong quý IV/2026. Nếu các dự án triển khai đúng kế hoạch, nguồn cung mới sẽ góp phần mở rộng lựa chọn cho người mua trong giai đoạn cuối năm.

Nhìn rộng hơn, thị trường bất động sản TP.HCM đang có thêm những điều kiện thuận lợi từ việc tháo gỡ pháp lý, thúc đẩy triển khai dự án và mở rộng không gian phát triển đô thị.