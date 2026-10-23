TP.HCM khởi công dự án 60.000 tỷ đồng, tạo biểu tượng mới tại Thủ Thiêm

(VTC News) -

Sáng 23/10, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tại phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.

Dự án có diện tích hơn 74.500m², tương đương 7,45ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án bất động sản quy mô lớn tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm, được định hướng phát triển thành tổ hợp tài chính, thương mại, dịch vụ và đô thị đa chức năng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh kỳ vọng Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo kiến trúc khu trung tâm.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá sự kiện là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Thành phố.

Theo ông Vinh, TP.HCM đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của khu vực.

Trong định hướng đó, Thủ Thiêm được xác định là không gian phát triển mới, nơi tập trung các hoạt động tài chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao.

Lãnh đạo UBND TP.HCM kỳ vọng Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo kiến trúc khu trung tâm, hình thành một tổ hợp đô thị thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của Thành phố đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Công Vinh cho biết TP.HCM đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Thành phố ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Chính thức khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, lãnh đạo Thành phố đánh giá việc triển khai dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm là một dấu hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm và cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM.

“Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để dự án được triển khai đồng bộ, an toàn và hiệu quả”, ông Vinh khẳng định.

Lãnh đạo Thành phố bày tỏ kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ trở thành một biểu tượng mới của Khu đô thị Thủ Thiêm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, doanh nghiệp xác định việc tham gia dự án không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn đi kèm trách nhiệm tạo ra một công trình xứng đáng với vị trí tại trung tâm Thủ Thiêm.

Theo ông Vũ, giá trị của một công trình biểu tượng không chỉ được đánh giá qua quy mô hay kiến trúc mà còn phải thể hiện bằng chất lượng, tiến độ, công năng sử dụng, tính bền vững và những lợi ích lâu dài mang lại cho cộng đồng.

Vị trí dự án.

Trong khi đó, đại diện Lotte cho biết việc khởi công dự án là bước cụ thể hóa các cam kết đầu tư tại TP.HCM, sau quá trình hợp tác với Phát Đạt và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Tập đoàn kỳ vọng phát triển Lotte Eco Smart City thành tổ hợp đô thị tích hợp văn phòng, thương mại, khách sạn và nhà ở, góp phần hình thành môi trường làm việc, kinh doanh và sinh sống hiện đại tại Thủ Thiêm.