Barona 10 năm giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

(VTC News) -

Hòa cùng nhịp đập “30 năm Tự hào và Tiếp nối”, Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 tại Dinh Độc Lập đã chính thức khai mạc chuỗi hoạt động tôn vinh những giá trị Việt bền vững.

Giữa dòng chảy đầy tự hào này, Công Ty TNHH Nam Phương với thương hiệu Barona trong “Ngành nước chấm gia vị” vinh dự xác lập hành trình 10 năm liên tiếp giữ vững niềm tin nơi người tiêu dùng. Cột mốc một thập kỷ rực rỡ minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong hành trình đem đến vị ngon “hoàn chỉnh” nhất trong từng gian bếp Việt.

Các doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026.

Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 cũng là sự kiện đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của một chương trình uy tín do người tiêu dùng bình chọn và đã trở thành chuẩn tham chiếu chung cho chất lượng sản phẩm Việt Nam trong 30 năm qua.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh và trao chứng nhận danh giá.

Sự ghi nhận hôm nay được bảo chứng bởi tiếng nói thực tế từ người tiêu dùng cùng quy trình khảo sát minh bạch trên toàn quốc. Thông qua sự tin chọn từ khảo sát với hơn 155,000 khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành, các sản phẩm của Barona được ghi nhận là những sản phẩm được biết đến rộng rãi và được tin dùng cao bởi chất lượng vượt trội.

Những con số biết nói chính là giá trị thực cho những nỗ lực bền bỉ cùng cam kết giữ vững những giá trị cốt lõi TƯƠI - NGON - TIỆN - AN TOÀN của thương hiệu đã tạo nên niềm tin yêu của người tiêu dùng suốt thời gian qua, đưa danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao trở thành chuẩn tham chiếu chung cho uy tín và chất lượng thương hiệu.

Bà Đồng Hoàng Nam Phương – Đại diện Nam Phương Food lên nhận danh hiệu danh giá.

Chặng đường 10 năm được đong đếm bằng hơn 3,650 ngày Barona miệt mài đồng hành cùng hàng triệu bữa cơm Việt. Nếu dấu ấn của một thập kỷ trước là bước đột phá với dòng Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh, Nước Dùng Hoàn Chỉnh,... đầy tiện lợi thì nay thương hiệu đã xác lập vai trò người bạn gắn bó cùng hệ sinh thái gia vị đa dạng, tận tâm giữ lửa cho không gian bếp hiện đại bằng những sản phẩm Tươi - Ngon - Tiện và An Toàn tuyệt đối.

Barona với đa dạng các dòng gia vị Tiện Lợi cho bếp nhà.

Sự hiện diện kiên định này chính là minh chứng cho cam kết bảo toàn các giá trị cốt lõi dành cho sức khỏe mọi gia đình. Mỗi sản phẩm trao đi gói trọn sự tử tế, nâng tầm bữa cơm nhà và tự hào đưa bản sắc Việt ghi dấu ấn đậm nét tại các thị trường quốc tế khắt khe như Mỹ, Nhật, Úc, Canada…

Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 đánh dấu 10 năm liên tiếp Barona nhân được sự tin chọn từ Người tiêu dùng toàn quốc.

Mỗi bước tiến hôm nay đều khởi nguồn từ sự thấu cảm và lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Barona trân trọng gửi lời tri ân đến hàng triệu gia đình Việt đã luôn tin chọn Barona trong mọi khoảnh khắc sum vầy. Đây chính là nguồn cảm hứng vô tận để thương hiệu tiếp tục kiến tạo những giải pháp thực phẩm Lành & Ngon, đón đầu xu hướng tiêu dùng bền vững và thiết lập những chuẩn mực mới cho trải nghiệm ẩm thực gia đình.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của Barona vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage Barona nấu dễ ăn ngon hoặc Hotline: 1900 558856.