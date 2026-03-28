Báo Trung Quốc chê cả U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam, dự đoán tỉ số bất ngờ

"Các đội dự CFA Team China 2026 đều có trình độ ngang nhau thể hiện qua kết quả hòa ở ngày ra quân. Không có sự chênh lệch quá lớn về chuyên môn giữa các đội bóng. Nhiều khả năng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ lại có tỉ số hòa", trang tin Sohu (Trung Quốc) nhận định về cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Hai đại diện Đông Nam Á sẽ chạm trán nhau ở lượt hai giải CFA Team China 2026 vào lúc 14h00 ngày 28/3. Trận đấu mang tính chất thử nghiệm đội hình, tập luyện cho các đội nhưng Thái Lan và Việt Nam đều muốn giành 3 điểm.

U23 Việt Nam được dự đoán không thua U23 Thái Lan.

Trong ngày ra quân, U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước U23 Triều Tiên nhờ bàn thắng sớm của Minh Tâm. Chơi không thua kém đối thủ nhưng việc bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải trả giá đắt. Họ thủng lưới trong hiệp 2 và suýt thua ngược trước sức ép của U23 Triều Tiên.

Tình cảnh của U23 Thái Lan không khác đối thủ của mình. Đội bóng xứ chùa vàng dẫn trước 2 bàn nhưng để U23 Trung Quốc gỡ hòa 2-2. U23 Thái Lan còn phải nhận thêm thẻ đỏ sau những tranh cãi không đáng có.

Tờ Sina Sports (Trung Quốc) bình luận: "Cả đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều không tung ra sân những cầu thủ trụ cột. Điểm yếu lớn nhất của họ nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục thể hiện nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là về khả năng tổ chức trận đấu và tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, sự ổn định trong hiệp hai là điểm cần cải thiện nếu họ muốn tận dụng tối đa lợi thế của mình.

Trong khi đó, U23 Thái Lan có lối chơi tấn công nhanh và có thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng những điểm yếu về thể lực và sự tập trung đã bộc lộ rõ ​​trong trận đấu với đội tuyển U23 Trung Quốc. Nếu không thể khắc phục những điểm yếu này, họ có thể tiếp tục gặp bất lợi và thua trước một đối thủ được tổ chức tốt như đội tuyển U23 Việt Nam".