Bảo quản thịt trong tủ đông được bao lâu?

(VTC News) -

Việc bảo quản thực phẩm trong tủ đông là phương pháp tối ưu để kéo dài thời gian sử dụng, giữ lại hàm lượng dinh dưỡng và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Tuy nhiên, mỗi loại thực phẩm lại có một “thời hạn vàng” riêng trong môi trường đông lạnh sâu (thường ở nhiệt độ $-18^\circ C$ hoặc thấp hơn). Dưới đây là chi tiết về thời gian bảo quản các loại thịt phổ biến và những lưu ý quan trọng để giữ thịt luôn tươi ngon, an toàn.

Thời gian bảo quản từng loại thịt trong tủ đông

Mặc dù nhiệt độ đông lạnh có thể ức chế hoàn toàn vi khuẩn và giữ thực phẩm an toàn gần như vĩnh viễn, nhưng chất lượng, hương vị và kết cấu của thịt sẽ giảm dần theo thời gian do hiện tượng oxy hóa và mất nước (cháy đông).

Thịt gia súc (bò, heo, cừu, bê)

- Thịt nguyên miếng (bít tết, sườn, thịt tảng): Bảo quản tốt nhất từ 4 đến 12 tháng. Các khối thịt lớn giữ được độ ẩm và chất lượng tốt hơn thịt cắt nhỏ.

- Thịt cắt lát hoặc thịt vụn: Bảo quản từ 4 đến 6 tháng.

- Thịt xay (bò bằm, heo xay): Chỉ nên để từ 3 đến 4 tháng. Do thịt đã bị xay nhuyễn, diện tích tiếp xúc với không khí lớn hơn nên dễ bị oxy hóa và mất hương vị nhanh hơn.

(Ảnh: Medicalnewstoday)

- Thịt chế biến sẵn (xúc xích tươi, lạp xưởng tươi, thịt xông khói): Bảo quản từ 1 đến 2 tháng.

Thịt gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

- Gia cầm nguyên con: Có thể giữ chất lượng tốt từ 12 tháng.

- Phần cắt khúc (ức, đùi, cánh): Bảo quản từ 9 tháng.

- Gia cầm xay (thịt gà/vịt bằm): Bảo quản trong 3 đến 4 tháng.

Thịt nội tạng (gan, tim, cật, dạ dày)

Nội tạng động vật có cấu trúc mềm và chứa lượng enzyme cao, dễ bị biến chất hơn thịt cơ. Thời gian bảo quản tối ưu chỉ từ 3 đến 4 tháng.

Thịt đã nấu chín

Các món thịt đã qua chế biến, thịt kho, thịt quay hoặc thức ăn thừa có chứa thịt chỉ nên bảo quản trong tủ đông từ 2 đến 3 tháng để tránh bị khô cứng và mất mùi vị đặc trưng khi hâm nóng lại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bảo quản

- Nhiệt độ tủ đông: Tủ đông cần duy trì ổn định ở mức -18 độ C hoặc thấp hơn. Nếu nhiệt độ dao động thường xuyên, tinh thể băng sẽ lớn lên và phá vỡ cấu trúc tế bào thịt, khiến thịt bị bã và khô khi rã đông.

- Cách đóng gói: Tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh trong tủ sẽ gây hiện tượng cháy đông (freezer burn) - những đốm trắng khô cứng trên bề mặt thịt. Thịt được hút chân không hoặc bọc kín nhiều lớp sẽ giữ được lâu hơn và ngon hơn.

- Chất lượng ban đầu: Thịt càng tươi sạch, được bảo quản lạnh ngay sau khi mua về thì thời gian lưu trữ trong tủ đông càng đạt hiệu quả tối đa.

Bí quyết bảo quản thịt đông lạnh đúng chuẩn

- Sử dụng túi hút chân không: Đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ hoàn toàn không khí, ngăn chặn quá trình oxy hóa và hiện tượng cháy đông. Nếu không có máy hút chân không, hãy dùng màng bọc thực phẩm quấn thật chặt nhiều lớp quanh miếng thịt, sau đó cho vào túi zip hoặc hộp đựng chuyên dụng cho tủ đông.

- Chia nhỏ khẩu phần: Chỉ nên chia thịt thành các phần vừa đủ cho một lần chế biến. Tuyệt đối không rã đông rồi cấp đông lại, vì điều này tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi mạnh mẽ và làm mất đi toàn bộ chất dinh dưỡng của thịt.

(Ảnh: Freshfarm)

- Ghi nhãn thời gian: Dùng băng dính và bút ghi lại tên loại thịt cùng ngày bắt đầu cho vào tủ đông. Thói quen này giúp bạn dễ dàng kiểm soát và sử dụng thực phẩm theo nguyên tắc “nhập trước, xuất trước” (FIFO).

Cách rã đông an toàn

Tốt nhất là chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh trước khi nấu từ vài tiếng đến một ngày.

Rã đông nhanh chóng: Ngâm túi thịt kín trong nước lạnh (thay nước thường xuyên) hoặc sử dụng chế độ rã đông của lò vi sóng nếu cần nấu ngay. Tránh rã đông ở nhiệt độ phòng vì vi khuẩn rất dễ xâm nhập.