(VTC News) -

Trong thực tế đời sống, việc khoác lên người một chiếc áo khoác thật dày chưa bao giờ là giải pháp tối ưu để giữ ấm vào mùa đông. Ngược lại, phương pháp kết hợp nhiều lớp áo mỏng (layering) lại mang tới hiệu quả vượt trội. Nguyên lý này xuất phát từ các quy luật vật lý về nhiệt động lực học và cơ chế tự điều hòa thân nhiệt của con người.

Nhiều người thắc mắc mùa đông nên mặc 1 áo dày hay nhiều áo mỏng thì sẽ ấm hơn? (Ảnh: Elly)

Vì sao mặc nhiều áo mỏng ấm hơn chỉ mặc một áo dày?

Có nhiều lớp đệm không khí

Nguyên lý cốt lõi nhất của việc mặc nhiều lớp mỏng nằm ở sự xuất hiện của các lớp không khí đệm. Trong vật lý, không khí ở trạng thái tĩnh là một trong những chất dẫn nhiệt kém nhất, đồng nghĩa với việc nó là chất cách nhiệt cực kỳ hiệu quả.

Khi bạn chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dày, khoảng cách nhiệt giữa da và môi trường bên ngoài chỉ là một lớp duy nhất. Nếu luồng gió lạnh thâm nhập qua lớp vải đó, toàn bộ hơi ấm sẽ bị dội ngược và thoát ra ngoài. Ngược lại, khi mặc từ 3 - 4 lớp áo mỏng, bạn đã vô tình tạo ra hàng loạt khoảng trống không khí nhỏ bị kẹp giữa các tầng vải.

Nhiệt lượng do cơ thể liên tục tỏa ra sẽ nhanh chóng làm ấm các tầng không khí đệm này. Mỗi lớp không khí ấm đóng vai trò như một bức tường chắn nhiệt, ngăn không cho hơi ấm cơ thể thất thoát ra môi trường lạnh, đồng thời ngăn cái lạnh từ bên ngoài thẩm thấu ngược vào trong.

Ngăn thất thoát nhiệt tốt hơn

Sự mất nhiệt của cơ thể diễn ra qua ba cơ chế chính: Truyền nhiệt, xạ nhiệt và đối lưu. Trong đó, đối lưu, tức sự chuyển động của các luồng khí là nguyên nhân khiến cơ thể cảm thấy rét run nhanh nhất khi có gió lùa.

Một chiếc áo khoác dày, dù được làm bằng chất liệu cao cấp, vẫn thường có độ cứng nhất định hoặc phom dáng phồng rộng. Điều này tạo ra những khoảng không lớn bên trong áo. Khi bạn di chuyển, cử động cơ thể sẽ tạo ra hiệu ứng ống bễ, đẩy luồng khí ấm bên trong ra ngoài và hút không khí lạnh từ bên ngoài vào.

Việc xếp chồng nhiều lớp áo mỏng giúp giải quyết triệt để hiện tượng này. Các lớp vải mềm mại ôm sát lấy nhau, chia nhỏ không khí thành các ngăn biệt lập và nén chặt chúng lại. Nhờ đó, các luồng khí lạnh không thể lưu thông tự nhiên bên trong trang phục, giữ cho lớp nhiệt độ sưởi ấm sát bề mặt da luôn duy trì ở trạng thái ổn định.

Mặc nhiều lớp áo giúp chắn khí lạnh vào trong và ngăn thất thoát nhiệt lượng cơ thể hiệu quả. (Ảnh: Pinterest)

Kiểm soát độ ẩm và mồ hôi

Một sai lầm phổ biến khi giữ ấm là chỉ tập trung vào việc ngăn khí lạnh mà quên mất yếu tố hơi ẩm. Ngay cả trong thời tiết giá lạnh, cơ thể con người vẫn liên tục tiết ra hơi nước qua lỗ chân lông để điều hòa thân nhiệt.

Nếu bạn mặc một chiếc áo thật dày, hơi ẩm tiết ra từ da sẽ bị giữ lại bên trong, không thể thoát ra ngoài. Khi hơi nước ngưng tụ thành mồ hôi và làm ướt lớp vải tiếp xúc trực tiếp với da, nguy cơ hạ thân nhiệt sẽ tăng vọt. Nước có khả năng dẫn nhiệt nhanh gấp khoảng 25 lần so với không khí tĩnh. Điều này lý giải vì sao khi áo bị ẩm, bạn sẽ cảm thấy lạnh rát buốt dù bên ngoài đang khoác một chiếc áo rất dày.

Quy tắc mặc nhiều lớp giải quyết trọn vẹn bài toán này bằng cách phân chia chức năng rõ ràng cho từng tầng áo Lớp trong cùng (Base layer) tiếp xúc trực tiếp với da, làm từ sợi tổng hợp hoặc len mỏng có đặc tính mồ hôi thoát nhanh, giữ cho da luôn khô ráo.

Lớp giữa (Mid layer) đảm nhận nhiệm vụ bẫy không khí và giữ nhiệt, thường là áo len, áo nỉ hoặc áo lông vũ mỏng. Lớp ngoài cùng (Outer layer) đóng vai trò tấm chắn bảo vệ, ngăn gió, nước mưa và hơi ẩm từ môi trường bên ngoài.

Tự điều chỉnh nhiệt độ

Nhiệt độ xung quanh cơ thể không cố định mà thay đổi liên tục theo thời gian và không gian, từ cái lạnh buốt ngoài đường đến không khí ấm áp trong phòng kín, hay từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái vận động mạnh.

Nếu chỉ phụ thuộc vào một chiếc áo dày duy nhất, bạn sẽ rơi vào thế bị động. Khi đi vào môi trường ấm hơn hoặc khi cơ thể sinh nhiệt do vận động, chiếc áo dày sẽ khiến nóng bức và đổ mồ hôi. Nhưng nếu cởi chiếc áo đó ra, bạn lại ngay lập tức bị hạ nhiệt đột ngột do bên trong chỉ còn lớp áo mỏng thông thường.

Ngược lại, phương pháp mặc nhiều lớp mỏng mang lại khả năng tùy biến tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể chủ động cởi bớt hoặc khoác thêm từng lớp áo mỏng sao cho phù hợp nhất với mức độ hoạt động và nhiệt độ môi trường xung quanh. Sự điều chỉnh linh hoạt này giúp duy trì trạng thái cân bằng nhiệt lý tưởng cho cơ thể suốt cả ngày.

Mặc nhiều lớp áo giúp dễ dàng điều chỉnh nhiệt lượng theo môi trường xung quanh. (Ảnh: Esquire)

Mặc nhẹ hơn, cơ thể đỡ mất nhiệt

Về mặt trải nghiệm thực tế, việc mặc một chiếc áo quá dày thường mang lại cảm giác nặng nề, cồng kềnh và làm hạn chế đáng kể phạm vi cử động của các khớp cơ. Cảm giác bị gò bó không chỉ gây khó chịu mà còn khiến cơ thể tốn nhiều năng lượng hơn cho các hoạt động thể chất hàng ngày, dẫn đến nhanh mệt mỏi.

Trong khi đó, việc kết hợp nhiều chất liệu mỏng nhẹ hiện đại như vải thun co giãn, len cashmere mỏng, vải nỉ hay áo phao siêu nhẹ giúp tối ưu hóa cả hai mục tiêu vừa giữ ấm, vừa tự do cử động.

Các lớp vải mỏng có khả năng trượt nhẹ lên nhau khi cơ thể di chuyển, không gây cản trở hay tạo cảm giác thô cứng. Cơ thể được thả lỏng, vận động linh hoạt mà vẫn bảo toàn trọn vẹn lượng nhiệt năng cần thiết để chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông.