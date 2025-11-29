Mẹo dùng khăn bảo quản bánh mì 'tươi' lâu, không nấm mốc

(VTC News) -

Video: Cách bảo quản bánh mì bằng khăn coton.

Bánh mì là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng việc giữ bánh luôn tươi ngon lại không hề đơn giản. Điều đáng nói là thói quen bảo quản phổ biến - để bánh trong túi nhựa - lại có thể khiến bánh nhanh hỏng hơn bạn nghĩ. Các chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung gần đây chia sẻ một mẹo đơn giản: Sử dụng chính vật dụng nhà bếp quen thuộc giúp kéo dài tuổi thọ của bánh mì mà không tốn công sức hay chi phí.

Cách bảo quản bánh mỳ bằng khăn cotton

Bạn nên ngừng bảo quản bánh mì trong túi nhựa; thay vào đó là sử dụng khăn trà bằng cotton. Đây là cách được đánh giá là hiệu quả, tự nhiên và phù hợp với hầu hết loại bánh, đặc biệt là bánh mì mới nướng.

Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ Krystian Alisha, nổi tiếng trên TikTok, từng chia sẻ kỹ thuật bảo quản bánh mì giúp giữ trọn độ tươi. Cô khuyến cáo không nên đặt bánh mì gần những thiết bị sinh nhiệt như tủ lạnh hoặc máy rửa chén. Lý do là nhiệt độ và độ ẩm từ các thiết bị này có thể vô tình “nấu chín” bánh, khiến bánh khô, giòn hoặc thậm chí nhanh mốc hơn.

“Độ ẩm và hơi nóng từ máy rửa chén có thể làm vỏ bánh trở nên khô cứng. Còn khi để bánh gần tủ lạnh, sự thay đổi nhiệt độ cũng khiến bánh mất độ ẩm tự nhiên”, Alisha giải thích.

Bánh mì trong túi nhựa dễ bị nấm mốc.

Giải pháp mà cô đưa ra rất đơn giản, đó là bọc bánh trong một chiếc khăn trà sạch và cất ở nơi tránh xa nguồn nhiệt. Phương pháp này cho phép bánh mì thở tự nhiên, không bị bít kín như khi để trong túi nhựa. Nhờ đó, bánh giữ được độ mềm bên trong và giòn nhẹ bên ngoài lâu hơn.

Nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng cách bọc bằng khăn cotton thực sự mang lại hiệu quả bất ngờ. Cotton là chất liệu thoáng khí, cho phép hơi ẩm thoát ra ngoài vừa phải. Điều này đặc biệt quan trọng với bánh mì mới nướng – vốn vẫn còn ấm và tiếp tục thoát hơi nước.

Khi bọc trong khăn cotton, bánh mì không bị ứ hơi ẩm như trong túi nhựa, nguyên nhân khiến bánh nhanh mềm nhũn hoặc mốc. Ngược lại, khăn giữ lại lượng ẩm cần thiết để ruột bánh không bị khô quá nhanh.

Ngoài ra, việc cất bánh ở nơi khô ráo, thoáng mát, chẳng hạn như tủ đựng thức ăn hoặc thùng đựng bánh mì cũng giúp hạn chế sự phát triển của nấm mốc. Đây là yếu tố quan trọng mà nhiều gia đình thường bỏ qua.

Bảo quản bánh mì bằng khăn coton sẽ thơm ngon hơn.

Những lưu ý khi bảo quản bánh mì

Bên cạnh mẹo dùng khăn trà của Krystian Alisha, có nhiều kỹ thuật khác bạn có thể áp dụng để giữ bánh mì luôn tươi ngon:

- Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao: Bánh mì nên để ở nơi mát và thông thoáng. Môi trường quá nóng hoặc ẩm sẽ đẩy nhanh quá trình ôi thiu.

- Dùng túi giấy hoặc túi vải lanh: Đây là những vật liệu cho phép không khí lưu thông, giúp vỏ bánh giữ độ giòn mà không bị nhão như khi để trong túi nhựa.

- Không để bánh vào tủ lạnh: Trái với suy nghĩ của nhiều người, tủ lạnh không giúp bánh tươi lâu hơn. Nhiệt độ lạnh và độ ẩm thấp trong tủ khiến bánh nhanh khô, cứng và giảm hương vị tự nhiên nếu không được bọc kỹ.

Đông lạnh bánh mì nếu bảo quản lâu dài

Nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng bánh mì, đặc biệt khi mua số lượng lớn, đông lạnh là lựa chọn an toàn và hiệu quả.

Cách thực hiện là bọc bánh kín bằng màng bọc thực phẩm; tiếp tục quấn thêm một lớp giấy nến hoặc giấy bạc để tránh hiện tượng cháy đông. Cho bánh vào túi chuyên dụng cho tủ đông và loại bỏ càng nhiều không khí càng tốt trước khi khóa kín. Việc viết nhãn và ghi ngày lên túi bảo quản cũng rất cần thiết để đảm bảo bạn sử dụng bánh trong thời hạn tốt nhất.

Với vài thao tác đơn giản cùng những vật dụng sẵn có trong bếp, bạn hoàn toàn có thể giữ bánh mì tươi lâu hơn mà không cần đến bất kỳ phương pháp bảo quản cầu kỳ nào. Thay đổi nhỏ như dùng khăn cotton có thể tạo ra khác biệt lớn cho chất lượng bữa ăn hằng ngày.