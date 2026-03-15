Bằng Kiều trở lại sau sự cố giọng hát, phong độ ra sao?

(VTC News) -

Sau sự cố giọng hát, ca sĩ Bằng Kiều trở lại sân khấu trong đêm nhạc Bản ghi nhớ diễn ra tối 14/3 tại Hà Nội. Sự xuất hiện của nam ca sĩ cùng các thành viên nhóm Quả Dưa Hấu thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nhạc.

Trong đêm nhạc, Bằng Kiều tái ngộ Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa), tái hiện hình ảnh nhóm Quả Dưa Hấu từng gắn với ký ức của nhiều khán giả từ cuối thập niên 1990. Những giai điệu quen thuộc được cất lên khiến không ít người xúc động khi chứng kiến màn tái hợp của nhóm nhạc đình đám một thời.

Một trong những tiết mục đáng chú ý là ca khúc Cơn mưa băng giá. Bằng Kiều thể hiện bài hát với chất giọng trữ tình đặc trưng. Dù vừa trải qua sự cố về giọng hát, nam ca sĩ vẫn giữ được màu sắc quen thuộc cùng cách xử lý quãng cao mềm mại, tạo cảm giác bay bổng vốn là dấu ấn của anh trong nhiều năm qua.

Bên cạnh các tiết mục solo, Bằng Kiều còn kết hợp cùng Tuấn Hưng và Tú Dưa trong nhiều ca khúc gắn với tên tuổi Quả Dưa Hấu như Trái tim không ngủ yên, Mặt trời dịu êm, Cho tôi thêm một lần... Những giai điệu quen thuộc khiến khán giả có mặt tại đêm nhạc không khỏi xúc động khi ký ức âm nhạc của một thời tuổi trẻ được gợi lại.

Đặc biệt nhóm nhạc còn có tiết mục liên khúc Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân tri ân cố nhạc sĩ Ngọc Châu - người đã ''đỡ đầu'', hỗ trợ nhóm từ những ngày đầu tiên.

Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh dàn dựng ca khúc Mưa và Trái tim không ngủ yên với hiệu ứng 3D mô phỏng cơn mưa rơi, cùng bản phối mới của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, tạo nên không gian âm nhạc lãng mạn. Nhiều khán giả đã hát theo, khiến khán phòng trở nên sôi động.

Trên sân khấu, Bằng Kiều cũng mang đến nhiều câu chuyện hài hước. Nam ca sĩ tiết lộ 28 năm trước khi hát Trái tim không ngủ yên, ca sĩ Tú Dưa chỉ nặng 32kg, trong khi hiện tại đã lên 72kg khiến khán giả bật cười. Anh cũng nhớ lại thời kỳ đỉnh cao khi nhiều chàng trai trẻ để kiểu tóc mái lòa xòa giống mình và kéo lên sân khấu xin chữ ký.

Ở chương hai của concert, từng thành viên của Quả Dưa Hấu có phần trình diễn riêng như một cách kể lại hành trình âm nhạc sau gần ba thập kỷ kể từ khi nhóm tan rã.

Tú Dưa gây ấn tượng với mashup Anh nhớ em – Tan lớp phấn hồng, đồng thời song ca cùng Thùy Chi ca khúc Một thời ta là thế. Ca khúc được lấy cảm hứng từ những mối tình trong sáng của tuổi trẻ, khi tình yêu chưa bị chi phối bởi những toan tính.

Trong khi đó, Tuấn Hưng mang đến ca khúc Trầy xước do Hồ Hoài Anh sáng tác. Nam ca sĩ chia sẻ anh vừa trải qua giai đoạn khó khăn về cảm xúc cá nhân và chính âm nhạc đã giúp mình đứng dậy. Việc nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp cũng mang lại cho anh nhiều cảm hứng sau nửa năm nhiều biến động.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều khách mời. Ca sĩ Lệ Quyên xuất hiện và song ca cùng Tuấn Hưng trong ca khúc Hãy trả lời em. Nữ ca sĩ chia sẻ Tuấn Hưng là “người tình sân khấu tương xứng nhất”, bởi theo lời cô, “chỉ khi đứng cạnh mình anh mới được đứng thẳng”, khiến khán giả thích thú.

Bằng Kiều song ca cùng Minh Tuyết ca khúc Tình bơ vơ. Hai giọng ca hòa quyện đầy ăn ý, gợi nhớ những màn kết hợp từng được khán giả yêu thích trong nhiều năm qua. Minh Tuyết sau đó tiếp tục khuấy động sân khấu với bản hit Đã không yêu thì thôi.

Chương cuối của concert là phần bùng nổ nhất khi ba thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu để trình diễn những bản hit từng gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 1990. Bản cover Get Down của nhóm Backstreet Boys – ca khúc từng giúp tên tuổi Quả Dưa Hấu được chú ý với bản phối mới hiện đại hơn.

Không khí hoài niệm tiếp tục được đẩy lên cao khi nhóm hát Chỉ còn mưa rơi, sáng tác của chính Bằng Kiều từ năm 1998, và Hè muộn – ca khúc đầu tiên do nam ca sĩ sáng tác.

Đêm nhạc khép lại với Cảm ơn âm nhạc, ca khúc nằm trong EP Bản ghi nhớ đánh dấu sự trở lại của Quả Dưa Hấu. Bài hát được xem như lời tri ân dành cho âm nhạc – thứ đã gắn kết ba nghệ sĩ từ khi còn là những chàng trai tuổi đôi mươi cho đến khi mỗi người đều đã có gia đình riêng.

Cuối chương trình, tất cả nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu để thể hiện ca khúc Hoa cỏ mùa xuân, mang đến không khí tươi vui và khép lại đêm nhạc trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.