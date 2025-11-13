Những lần gây tranh cãi vì phát ngôn của ca sĩ Bằng Kiều

(VTC News) -

Dù là một ca sĩ nổi tiếng, có thâm niên trong nghề song Bằng Kiều nhiều lần có những phát ngôn gây tranh cãi, gây ra phản ứng trái chiều từ dư luận.

"Chấp một mắt"

Tối 10/11, ca sĩ Bằng Kiều đăng bài viết: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long (ám chỉ ca sĩ G-Dragon - PV) quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không? Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ 3 bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn".

Phát ngôn của Bằng Kiều nhanh chóng gây tranh cãi vì bị cho rằng đang hạ thấp tài năng siêu sao châu Á G-Dragon. Ngoài ra, việc anh anh kéo theo 2 đồng nghiệp vào ồn ào cá nhân cũng bị cho là kém duyên.

Phát ngôn liên quan đến G-Dragon của Bằng Kiều nhận nhiều chỉ trích.

Nhận về nhiều chỉ trích, Bằng Kiều phải đăng bài xin lỗi, giải thích bài đăng chỉ là "lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai". Sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, anh hiểu rằng cách diễn đạt đó "chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu”.

Cùng với đó, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai ca sĩ Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì bài đăng của mình khiến hai đồng nghiệp bị “vạ lây”. Nam ca sĩ không quên bày tỏ luôn trân trọng và tôn trọng tất cả nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan.

"Khán giả của tôi toàn là người có tiền"

Trong một show ca nhạc vào tháng 3/2023, Bằng Kiều đứng trên sân khấu và nói: "Khán giả của Bằng Kiều toàn là người có tiền, cỡ tôi trở lên, từ tuổi tác đến sự thành đạt. Chứ các bạn trẻ bây giờ, các bạn sinh viên thì lấy đâu ra tiền. Người trẻ và sinh viên thì làm gì có siêu xe. Thế nên, Bằng Kiều rất tự hào và sĩ vì thấy khán giả của mình toàn là người có tiền thôi".

Phát ngôn này của Bằng Kiều khiến nhiều người cho rằng anh coi thường đối tượng khán giả là sinh viên vì họ “không có siêu xe”,“lấy đâu ra tiền”. Nhiều người thậm chí còn dọa “quay lưng” với nam ca sĩ.

Bằng Kiều "mất điểm" bởi nhiều lần vạ miệng.

Trước những ồn ào không đáng có, giọng ca "Trái tim bên lề" nhanh chóng lên thanh minh. Anh cho hay phát ngôn của mình được nói ra trong ngữ cảnh đang đùa vui, khẳng định "có được ngày hôm nay phần lớn đều từ tình cảm yêu thương sâu đậm mà khán giả đã dành cho.

"Bản chất con người Bằng Kiều chân thành và giản dị như nào ai chơi cùng đều hiểu. Biết ơn và trân trọng khán giả còn không hết, không có lý gì Kiều lại coi thường khán giả của mình. Nghèo hay giàu, điều đó đâu có phải là giới hạn trong tình yêu, nhất là tình yêu với âm nhạc”, anh nói.

Khẳng định đây chỉ là sự hiểu nhầm, Bằng Kiều mong những khán giả thật sự của Bằng Kiều hiểu: "Con người Bằng Kiều chưa từng bao giờ coi thường ai, điều đó là Kiều có thể khẳng định chắc chắn. Hy vọng mọi người sẽ không trách và chia sẻ với Bằng Kiều”.

Phát ngôn kém duyên với đồng nghiệp nữ

Năm 2017, Bằng Kiều có màn song ca với Lệ Quyên trong một đêm nhạc. Khi thấy đồng nghiệp xuất hiện trong bộ váy dạ hội xuyên thấu màu đỏ, Bằng Kiều hỏi một câu khiến Lệ Quyên "đứng hình". Sau đó, nam ca sĩ đùa rằng mặc kín quá có khi lại hát không hay.

Đáp lại, Lệ Quyên trêu đàn anh rằng nên tập trung vào hát chứ không nên bị phân tâm bởi chuyện quần áo.

Bằng Kiều không ít lần kém duyên với đồng nghiệp nữ.

Trong một lần khác đứng trên sân khấu cùng Mỹ Linh, Bằng Kiều cũng gây khó chịu vì màn đùa thiếu tinh tế. Theo đó, khi hát Trái tim không ngủ yên - ca khúc gắn liền với tình yêu của cả hai thời trẻ, Mỹ Linh đã tế nhị không hát tiếp câu cuối vì "có những bài hát nên để ngủ yên".

Trước chia sẻ của đồng nghiệp, Bằng Kiều đã không ngần ngại nói: “Chưa thấy người nào sợ chồng như bà này. Hát song ca lúc nào cũng đứng cách xa 2m, đến nhìn mình cũng không dám thì hát hò cái gì".

Dù chỉ là câu nói vui song Bằng Kiều bị khán giả nhận xét là "thiếu tế nhị", cố tình đưa Mỹ Linh vào thế khó xử khi đã cố tình tránh gợi lại những kỷ niệm cũ giữa hai người.