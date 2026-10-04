  • logo
Xuất bản ngày 04/10/2026 07:28 AM
Xuất bản ngày 04/10/2026 07:28 AM

Bảng giá xe Subaru cập nhật mới nhất tháng 10/2026

Phan Hoàng
Phan Hoàng
(VTC News) -

Trong tháng 10/2026, Subaru Việt Nam giảm giá mạnh cho mẫu Crosstrek và nhiều ưu đãi khác cho các dòng xe mới.

Trong tháng 10/2026, Subaru Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn, trong đó nổi bật nhất là mẫu Subaru Crosstrek.

Phiên bản Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight tiêu chuẩn sản xuất năm 2024 (số VIN 2024) được áp dụng mức giá ưu đãi 889 triệu đồng, giảm 289 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đối với phiên bản cao cấp nhất 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid, mức giảm lên tới 329 triệu đồng, giá sau ưu đãi chỉ còn 939 triệu đồng.

Bảng giá xe Subaru cập nhật mới nhất tháng 10/2026 - 1

Trong khi đó, phiên bản Subaru Crosstrek số VIN 2025 có mức giảm khiêm tốn hơn, với 209 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 269 triệu đồng cho bản cao cấp nhất. Giá sau ưu đãi của hai phiên bản này lần lượt là 889 triệu và 999 triệu đồng.

Đối với dòng xe Subaru Forester, mẫu xe số VIN 2024 đã hết hàng và không còn chương trình khuyến mại. Thay vào đó, Subaru tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí cho Forester thế hệ mới, với giá bán là 1,299 tỷ đồng cho bản 2.5 i-L Boxer và 1,399 tỷ đồng cho bản 2.5 i-S Boxer.

Tương tự như những tháng trước, dòng xe Subaru Outback số VIN 2025 cũng được giảm giá 144 triệu đồng, giá bán hiện tại là 1,625 tỷ đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 9/2026 còn được tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí.

Cuối cùng, mẫu Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight số VIN 2026 đi kèm quà tặng chính hãng trị giá 10 triệu đồng, trong khi Subaru WRX 2.4 CVT tS EyeSight số VIN 2026 có quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Chi tiết ưu đãi của các mẫu xe Subaru tháng 10/2026:

Dòng xeXuất xứ

Giá bán lẻ đề xuất

(Đã có VAT - Đv: triệu đồng)

Ưu đãi tháng 10/2026

(*Điều kiện áp dụng liên hệ đại lý để biết thêm thông tin chi tiết)

Forester 2.5 i-L BoxerNhật Bản1.299

Tặng 10 gói (lần) bảo dưỡng cơ bản miễn phí

Forester 2.5 i-S BoxerNhật Bản1.399

Tặng 10 gói (lần) bảo dưỡng cơ bản miễn phí

Crosstrek 2.0 i-S EyeSight (Đời xe 2024)

Nhật Bản1.098

Giá ưu đãi đặc biệt: 809 triệu đồng

Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid (Đời xe 2024)

Nhật Bản1.268

Giá ưu đãi đặc biệt: 939 triệu đồng

Crosstrek 2.0 i-S EyeSight (Đời xe 2025)

Nhật Bản1.098

Giá ưu đãi đặc biệt: 889 triệu đồng

Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid(Đời xe 2025)

Nhật Bản1.268

Giá ưu đãi đặc biệt: 999 triệu đồng

Outback 2.5 i-T EyeSight (Đời xe 2025)Nhật Bản1.769

Quà tặng ưu đãi đặc biệt: 144 triệu đồng

Tặng 10 gói (lần) bảo dưỡng cơ bản miễn phí

BRZ 2.4 AT EyeSight (Đời xe 2026)

Nhật Bản1.659

Quà tặng ưu đãi đặc biệt: 10 triệu đồng

BRZ 2.4 MT EyeSight (Đời xe 2027)

Nhật Bản1.699

BRZ 2.4 AT EyeSight (Đời xe 2027)

Nhật Bản1.799

WRX 2.4 CVT tS EyeSight (Đời xe 2026)

Nhật Bản1.799

Quà tặng ưu đãi đặc biệt: 20 triệu đồng

BRZ 2.4 MT EyeSight (Đời xe 2027)

Nhật Bản1.799

WRX 2.4 CVT tS EyeSight (Đời xe 2027)

Nhật Bản1.869
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm