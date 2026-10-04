Bảng giá xe Subaru cập nhật mới nhất tháng 10/2026

(VTC News) -

Trong tháng 10/2026, Subaru Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn, trong đó nổi bật nhất là mẫu Subaru Crosstrek.

Phiên bản Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight tiêu chuẩn sản xuất năm 2024 (số VIN 2024) được áp dụng mức giá ưu đãi 889 triệu đồng, giảm 289 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đối với phiên bản cao cấp nhất 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid, mức giảm lên tới 329 triệu đồng, giá sau ưu đãi chỉ còn 939 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Subaru Crosstrek số VIN 2025 có mức giảm khiêm tốn hơn, với 209 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 269 triệu đồng cho bản cao cấp nhất. Giá sau ưu đãi của hai phiên bản này lần lượt là 889 triệu và 999 triệu đồng.

Đối với dòng xe Subaru Forester, mẫu xe số VIN 2024 đã hết hàng và không còn chương trình khuyến mại. Thay vào đó, Subaru tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí cho Forester thế hệ mới, với giá bán là 1,299 tỷ đồng cho bản 2.5 i-L Boxer và 1,399 tỷ đồng cho bản 2.5 i-S Boxer.

Tương tự như những tháng trước, dòng xe Subaru Outback số VIN 2025 cũng được giảm giá 144 triệu đồng, giá bán hiện tại là 1,625 tỷ đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 9/2026 còn được tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí.

Cuối cùng, mẫu Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight số VIN 2026 đi kèm quà tặng chính hãng trị giá 10 triệu đồng, trong khi Subaru WRX 2.4 CVT tS EyeSight số VIN 2026 có quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Chi tiết ưu đãi của các mẫu xe Subaru tháng 10/2026: