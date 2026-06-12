Bán quần áo giả nhãn hiệu Manchester United và Adidas, 2 người bị phạt 10 triệu

(VTC News) -

Ngày 12/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Thiện Tân chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt với 2 cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Đây là kết quả nằm trong đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm tại cơ sở. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Cụ thể, lúc 9h ngày 8/6, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh đối với bà H.T.H. (trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Thời điểm bị kiểm tra, bà H. đang bày bán 7 bộ quần áo thể thao trẻ em giả mạo nhãn hiệu Manchester United đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 420.000 đồng.

Tiếp đó, vào hồi 12h30 cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện ông H.Đ.T. (trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đang bày bán 5 chiếc quần thể thao nam giả mạo nhãn hiệu Adidas. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 400.000 đồng.

Dù số lượng hàng hóa vi phạm không lớn và tổng giá trị chỉ chưa đến 1 triệu đồng, nhưng hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Công an xã đã bàn giao đội Quản lý thị trường số 4 ra quyết định xử phạt tổng số tiền 10 triệu đồng với hai người vi phạm trên.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không nhập và bày bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu để tránh các chế tài xử phạt nghiêm khắc từ pháp luật.